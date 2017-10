En Paraná los que también ganaron el domingo fueron los remiseros

En la semana, un remisero dueño del auto, por un lado estaba contento porque iba a poder "tapar un hueco" pero por el otro se "cansaba" de pensar que perdía el único día libre de la semana.





Los partidos políticos y los propietarios de los autos de alquiler cierran un convenio, de palabra,en donde fijan una tarifa por los 100 kilómetros de recorrido. "A la mañana salen viajes a cada rato por lo que el tiempo pasa rápido", describió el remisero que confirmó la suma de dinero que tenía asegurada.





El viernes ya sabía que iba a recibir 2.000 pesos por los 100 kilómetros y dependía de él duplicar esa cifra. ¿Quién hace 4 mil pesos en un día de trabajo?





"En las elecciones me aseguro la recaudación de tres días", reconoció el chofer que en las PASO llevó a un puntero que es la mano derecha de una candidata. "Se subió adelante (el puntero) y me trataba como a un amigo. Paré a cargar gas y sacó un fajo de billetes y me pagó la carga", recordó.





En otros viajes fue a una carnicería para trasladar 40 kilos de chorizos y luego pasaron por una panadería.





En una demostración clara de cómo funciona el sistema, los que arreglaron el viaje hoy a la mañana cobraron entre 1.300 y 1.500 pesos. Bastante menos que aquellos que cerraron el trato durante la semana.





Si bien no hay cifras oficiales, en Corrientes por ejemplo, contrataron cerca de 1.600 remises y les pagaron a cada uno entre 1.300 y 1.600 pesos.





En las Elecciones Legislativas 2017 los remiseros también ganaron este domingo porque como sucede históricamente, los partidos políticos, los contrataron para llevar votantes a las escuelas.