En kayak recorrió 1.300 kilómetros y por Paraná pasó dejando su mensaje

A Norberto Luna hace 40 años le amputaron una pierna por encima de la rodilla tras un accidente. Con su prótesis puede andar en el barro o en el agua sin ayuda, pero hace seis meses se quebró la otra pierna y las cosas ya no le resultaron tan fáciles: sufrió una doble fractura de tibia y peroné en un incidente con un auto, por lo que tuvieron que operarlo un par de veces y ponerle clavos. Pero lejos de que cualquier infortunio lo aparte de su pasión por el kayak, luego de su última cirugía hace dos meses, organizó una travesía para llegar remando desde el río Colorado en Pichanal, provincia de Salta. Fue hasta allá en el vehículo de unos amigos desde Formosa, adonde había viajado en colectivo; y a la embarcación y el equipamiento los mandó con un flete.









Desde el punto de partida, el Patón –como le dicen sus conocidos– recorrió unos 1.300 kilómetros en 29 días. Previo a arribar a su destino final en el club Azopardo de Santa Fe para irse desde ahí a Santo Tomé, la ciudad donde reside, hizo su última parada en Paraná el fin de semana, donde sus amigos del Club de Pescadores lo recibieron para compartir una comida y le dieron hospedaje para que descanse antes de llegar a casa.









Son amigos que le fue regalando el río, en sus tantas visitas para recorrer con su embarcación los surcos de agua que serpentean la provincia y desde donde la geografía ribereña entrerriana muestra su magnificencia. "Empecé a remar hace varios años. Luego de estar internado un largo tiempo empecé a disfrutar del kayak, a remar cada vez más arriba y conocí mucha gente y muchas comunidades", dijo a UNO, y aseguró: "Los mejores amigos que tengo son gente del río, son lo que tienden su mano siempre. Tengo amigos en Formosa, Corrientes, Entre Ríos. Una vez por año al menos voy a Santa Elena, y con un grupo salimos por el arroyo Feliciano juntando bolsas de nailon y basura que dejan tirada. Y en Paraná está la gente del club de Pescadores, a la que tanto aprecio".









En referencia a su última travesía, expresó que al río Paraná lo encontró "magnífico, gigante" y acotó: "En los arroyos internos se podía navegar con velocidad por lo caudaloso que estaban".









También compartió la alegría de ser muy bien recibido por la Prefectura de las ciudades de la provincia por las que pasó, donde le brindaron alojamiento para pasar la noche y recuperar energías: "Llegué a Entre Ríos por la isla Curuzú Chalí, por riacho Espinillo, en la desembocadura del Guayquiraró. Pasé por La Paz, Santa Elena y Hernandarias, donde me fue a esperar un amigo del alma, Andrés Tedesco, y nos vinimos remando los últimos 90 kilómetros, aunque no de un tirón: en Puerto Curtiembre vive Osvaldo Taborda, un pescador que siempre me prepara un sabalito y esta vez le pedí que fueran dos". Luego de dormir emprendieron el trecho final y en la isla Vacía, cerca de Paraná, ya lo esperaban algunos pares del club de Pescadores. Con mate amargo, bizcochos y otras delicias organizaron un convite de bienvenida para recibir al kayakista al que admiran y respetan por su férrea voluntad. "Su ejemplo de vida es fantástico para un montón de gente, indica que las cosas se pueden hacer, con fe, con confianza en uno mismo. Subirse al bote después de todas las operaciones que tuvo, con clavos, tornillos y tuercas que tiene puesto en la otra pierna y venirse remando 1.300 kilómetros es toda una odisea y es digno de destacar. Él nos trasmite lo que vale la vida", aseguró Andrés Tedesco.













***

Próxima travesía













Si bien la lluvia fue demorando al Patón un poco más de la cuenta, llegó contento por haber cumplido su objetivo. Resistiendo aguaceros, oleajes, viento en contra y otras inclemencias del tiempo, con firmeza fue avanzando cada día, y en esa comunión con el río que solo entienden quienes abrazan esta disciplina, fue achicando las distancias que al principio parecían exorbitantes.









Ya descansado y con ganas de emprender nuevos desafíos, confió: "Con este último accidente mi cabezota andaba medio para atrás y ahora me di cuenta de que puedo seguir remando. Si Dios quiere en agosto me voy a visitar a una comunidad aborigen, mucho más lejos, por el río Bermejo. Van a ser aproximadamente 50 días de navegación". Es que cuando se fusionan la convicción, la pasión y la voluntad, las barreras y los límites se diluyen. Al menos eso demuestra Norberto Luna en cada aventura que emprende.