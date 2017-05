En Concepción del Uruguay y en Diamante se reactiva la actividad portuaria

En Concepción del Uruguay se cargó el buque "Provincias Unidas" con harina de trigo, arroz y productos avícolas de la región. En las próximas semanas se concretará el llamado a licitación para el dragado del río Uruguay a 25 pies. También está en marcha el nuevo sistema que permite la refrigeración de contenedores en el puerto de Concepción del Uruguay, lo que resulta de gran importancia para la exportación de productos frescos entrerrianos, como los avícolas y cítricos, entre otros.









"Finalizó en Concepción del Uruguay la carga de 14.100 toneladas de arroz blanco en bolsas con destino a Irak. Zarpó el buque Provincias Unidas, que cargó por primera vez harina de trigo en bolsa proveniente del molino de Concepción, que se reactivó nuevamente, con destino a Brasil", describió el presidente del Instituto Portuario de la provincia, Leonardo Cabrera, quien destacó también la exportación de productos avícolas de la región.









El funcionario explicó: "Es un hecho sumamente importante para la ciudad, para el servicio en sí mismo, y para demostrar la importancia de los puertos públicos de la provincia". En ese marco, Cabrera destacó: "El impulso permanente del gobernador Gustavo Bordet que también entiende del desarrollo de los puertos es sumamente necesario para facilitar el comercio exterior y apoyar a las industrias locales", además de una respuesta concreta a "la demanda de los sectores productivos que se ven beneficiados con la reducción de hasta un 20% en los costos de transporte. Lo cual en el plano del comercio internacional, con los ajustados márgenes que se manejan, es un número muy importante", resaltó.









Cabrera señaló además que el objetivo es acercar las industrias a los puertos: "Los puertos deberían ser más industriales, que las industrias puedan instalarse en las cercanías a los puertos", ya que el "costo logístico de fletes entre industria y puerto hoy deja afuera a muchos productos", remarcó.









En ese sentido, adelantó: "En los próximos días se conocerán las ofertas económicas del dragado y mantenimiento del río Uruguay, que sin dudas lo va a dotar al puerto y a toda la región de una salida logística alternativa muy importante y muy cercana", ya que Concepción del Uruguay es el único puerto argentino sobre el río Uruguay, cercano a muchas zonas de producciones".













***

Diamante













Por otro lado, la próxima semana también será clave para el puerto de Diamante, ya que se espera "el inicio de la obra de dragado, también con un aporte de la provincia, con un convenio que se hizo con Cargill", detalló Cabrera, y explicó que esto "va a permitir que el puerto de Diamante esté dragado a la misma profundidad que el canal troncal de navegación y con un mantenimiento por cinco años".









"Esto realmente, para toda la zona de Diamante, que es donde se concentra la mayor producción agrícola de la provincia, va a ser sumamente importante. Hay mucha expectativa con esa obra que estaría iniciándose muy pronto, en pocos días. Sin dudas la provincia y a esa región va a ser muy positivo el impacto de esa obra", enfatizó. Estas acciones permitirán la reactivación de la actividad portuaria.









***

Ibicuy













En cuanto a los avances en el puerto de Ibicuy, el funcionario reveló que "ya está finalizada todo lo que es la obra civil y la parte de las instalaciones. Si se está trabajando aún con parte de la limpieza del fondo, de manera parcial, porque es material muy pesado. Es lo último que falta para ya dejarlo operativo".









"A Ibicuy no es necesario dragarlo, tiene condiciones naturales de profundidad y al mismo tiempo no se encuentra sobre el canal troncal de navegación principal, o sea, no es un obstáculo para la navegación. Puede haber un desarrollo importante sin que genere ningún tipo de riesgo para la navegación", remarcó el funcionario y destacó: "Independientemente del beneficio que pueda ser para los productos de la región, se puede atender sin dudas la mercadería que baja por la hidrovía Paraná Paraguay".









El funcionario subrayó el impacto de que la operatividad de los puertos públicos de la provincia tendrá en cuanto a los costos del servicio de transporte.









"Va a ser una relación de anclaje que permitirá evitar tarifas abusivos para los productores de la región" y a la vez destacó el apoyo del gobernador en toda la logística.