En 2018 podría haber feriados puente en abril y en diciembre

El sector turístico entrerriano celebró la posibilidad del retorno de los feriados puente, tras la sanción en el Congreso de una norma para restablecerlos, aprobada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado. A partir de esta ley, el Poder Ejecutivo podrá sumar hasta tres feriados puente los fines de semana extra largos que incluyan cuatros días, siempre y cuando cumplan con el requisito de que la fecha que se celebra caiga un martes o un jueves, incorporando el lunes anterior o viernes posterior, con el objetivo de fomentar el turismo interno.









El proyecto aprobado establece en su artículo séptimo que "el Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario".









Desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) destacaron la medida, impulsada por el legislador misionero Maurice Closs, que deja sin efecto el decreto 52/2017 y fija los días festivos de 2018. En este sentido, su presidente, Sebastián Bel, señaló a UNO que para 2018 hay posibilidades de que haya dos fechas que reúnan esta característica de incluir feriados puente, que podrán ser el lunes 30 de abril, ya que el 1° de Mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, cae martes; y también el lunes 24 de diciembre, previo al festejo de la Navidad. "Con esta ley se garantiza que haya nueve fines de semana largos en 2018, con la posibilidad de sumar estos dos feriados puente y entonces se puedan transformar en 11. El artículo séptimo estipula que podrán ser feriados o días no laborables", indicó Bel, y aclaró que si el gobierno opta porque sea día no laborable, el fin de semana extra largo alcanzará solo a un sector. En todos los casos, finalmente será el gobierno nacional el que lo defina, en el plazo estipulado por la norma.









El dirigente reflexionó sobre el impacto que tuvo este año la ausencia de feriados puente y al respecto sostuvo: "Afectó de manera negativa al sector turístico. Estaban estipulados para 2017 los fines de semana extra largos del 25 Mayo, que cayó viernes, y el del 20 de Junio, que fue martes. Al perderlos tuvimos en total ocho días menos en los que evaluamos que podría haber habido una afluencia turística con una ocupación de entre el 80% y el 95%, y estimamos que fueron entre 90 y 100 millones de pesos los que finalmente no ingresaron a la economía entrerriana".









Si bien este menor movimiento no llegó a afectar las fuentes de trabajo del sector, Bel admitió: "Sí provocó que el prestador no reinvierta, no se pueda actualizar, o no esté en condiciones de mejorar la calidad de los servicios; también, al no tener un ingreso durante estos dos meses, generó que en muchos casos se estirara el pago del aguinaldo".









Por último, aseguró: "El turismo se ha constituido en una de las actividades más significativas en cuanto a generación de empleo y bienestar en las economías regionales, resultando en el desarrollo transversal de estas comunidades, razón por la cual entiende que el restaurar los feriados puente significar devolver a estas economías un importante factor de desarrollo".

















***

Calendario oficial













Durante 2018 los feriados nacionales inamovibles serán: el 1º de Enero, que es Año Nuevo; el 12 y 13 de febrero, feriados de Carnaval ; el 24 de Marzo, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el 30 de Marzo, que será Viernes Santo; el 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; el 1º de Mayo, Día del Trabajo; el 25 de Mayo, Día de la Revolución de Mayo; el 20 de Junio, Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; el 9 de Julio, Día de la Independencia; el 8 de Diciembre, que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María; y el 25 de Diciembre, Navidad.









En tanto, los feriados nacionales trasladables son el 17 de Junio, Paso a la Inmortalidad del General Don Martín de Güemes; el 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; el 12 de Octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; y el 20 de Noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que si bien cae martes no se contempla entre las posibilidades de fijar un feriado puente el 19, ya que en estos casos se traslada automáticamente a esa fecha, que es el lunes anterior.









Respecto de los días no laborables, son el Jueves Santo, y del mismo modo la norma contempla para quienes profesen la religión judía, dos días no laborables para el Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), un día para el Día del Perdón (Iom Kipur), y dos al principio, más dos días al final, para la Pascua Judía (Pesaj). Para quienes profesen la religión islámica, un día en el Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr), y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).













***

Expectativas para las fechas importantes en el sector



Si bien algunos sectores no trabajan hoy, por conmemorarse el Día de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, y por ende podrán tener un fin de semana largo, no es una fecha considerada en el calendario turístico. En este marco, Sebastián Bel, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, comentó a UNO: "Puede llegar a haber un movimiento microrregional, pero no lo tenemos estipulado como un fin de semana largo. Además, como está pronosticado que habrá posibles precipitaciones, no tenemos expectativas".



En tanto, mencionó que para el próximo fin de semana largo de octubre –cuando se traslada al lunes 16 el feriado del 12–, fecha en que se celebra el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, esperan un público masivo: "Hay grandes expectativas ese fin de semana, en especial en Paraná por la Fiesta de Disfraces y por el partido de Boca; pero también en las localidades de la provincia que son destinos turísticos, sobre todo las que están abocadas al termalismo, ya que es la mejor época para disfrutar de esta actividad".



Acerca del panorama para 2018 dijo: "Cuando hay recesión, el sector turístico es el primero en impactarse, y cuando se reactiva la economía, se da de la mano automáticamente una actividad turística en crecimiento. Sin embargo, observó: "Tenemos que ver cómo se va a presentar la temporada estival. Hay países vecinos que desde agosto tienen tarifas y reservas; acá recién esta semana empezaron a aparecer algunas tarifas de verano, así que vamos a tener un público parecido al del año pasado. Esa es la realidad".