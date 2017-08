El trueque en la web, una modalidad que suma seguidores

A la par que crecen las ferias donde los paranaenses pueden comprar y vender cosas usadas a precios sensiblemente convenientes, proliferan también los espacios virtuales donde cada vez más personas ofertan objetos. Conseguir efectivo a partir de la comercialización de algo que ya no se utiliza y que a otro puede servirle se fue instaurando como una práctica corriente.

No obstante, a la compraventa habitual se le fue sumando en los últimos tiempos la modalidad del trueque, que se expande de manera incipiente en las redes. En grupos de Facebook como Ventas y Permutas, Paraná solo trueque y otros por el estilo hay quienes exhiben ropa, calzado, computadoras, celulares y hasta vehículos con el fin de canjearlos por algo de su interés. En muchos casos piden algo concreto a cambio. En otros, preguntan "¿Qué ofrecen?", aguardando alguna propuesta tentadora para intercambiar sin dinero de por medio algún elemento en desuso devenido en mercancía.

"En páginas de Compra y Venta hacen trueques de auto por moto, de computadora por celulares, por ejemplo. No solo se encuentra ropa; hay quienes publican hasta los frascos vacíos de mermelada. Alguien ofrece y pregunta qué tienen a cambio. He encontrado cosas a muy buen precio y casi nuevos los productos, y si a la otra persona le sirve lo que tengo yo para vender, hacemos trueque", contó a UNO Mariela, una usuaria de las redes sociales que suele revisar este tipo de grupos para ver si encuentra alguna oportunidad de hallar algo de su conveniencia. A su vez, indicó: "Siempre busco yo el lugar donde hacer el intercambio, por cuestiones de seguridad. Si no tengo referencias de la persona, la cito en alguna plaza o algún lugar concurrido, y no he tenido problemas".

"Pude cambiar una campera de cuero que tenía y ya no me andaba por una zapatillas. Fue lo único que cambié hasta ahora, pero siempre me fijo qué puedo encontrar", comentó Alejandro, otro internauta que compartió su experiencia.

En las publicaciones hay de todo: mientras Betiana publica un par de botitas de mujer con taco usadas número 39 y a cambio pide "otro calzado en el mismo talle, o ropa para nene de 2 años, o calzado en 23/4", Paola muestra una buclera y dice "canjeo por secador". La variedad es amplia: hay quienes ofertan una depiladora, una bicicleta, un corralito para bebés, una cuna, un caloventor, entre otras opciones.





Marca de una época

Si bien la práctica del trueque se instaló con fuerza en la época de 2001 y marcó la dinámica social cuando la modalidad del intercambio adquirió impulso para hacer frente a la fuerte crisis que azotó al país tras el derrumbe del modelo de convertibilidad, hay quienes aseguran que existe una gran diferencia con la incipiente aparición del trueque en la actualidad. "Durante la convertibilidad ingresaban divisas del exterior y el Banco Central creaba dinero, que era convertible en dólares, pero cuando los dólares empezaron a fugarse, a fines de la década del 90, cada vez había menos dinero en circulación y por ende menos ventas, menos producción y más cierre de empresas. En esa situación hubo una búsqueda desesperada de sobrevivir y en este contexto se crearon los llamados clubes de trueque, con moneda social", recordó el economista Luis Lafferriere, quien a su vez señaló: "Incluso hubo 14 provincias que crearon cuasimonedas porque no había dinero, y eso generó situaciones dramáticas".

En una comparación con la situación actual, explicó: "Ahora el contexto es diferente y no creo que el problema sea la falta de dinero en general, como fue en ese momento. Si bien no hay suficientes estadísticas para afirmarlo, lo que se da hoy es una situación social complicada que se genera porque desde hace cuatro o cinco años no ha crecido el empleo en el sector privado. Ya desde 2010 o 2011 lo venía creando el sector público y se tapaba el desempleo con subsidios. El gobierno actual mantuvo los subsidios y como no hay creación de fuentes de trabajo en el sector privado el tema del empleo empieza a ser un problema grave". Asimismo, indicó: "Se advierte además una caída del poder adquisitivo del salario y se mantienen niveles altos de empleos informales o precarios, que son los peor remunerados. Y si bien las condiciones sociales no son las mismas que a fines de los 90 por el tema de la moneda, sí empieza a haber problemas para la gente que tiene dificultades para sobrevivir, con un ingreso que no le alcanza".

Por último, analizó: "Es un fenómeno que se está mostrando de manera incipiente. Con ingresos insuficientes para un sector de la población se ven situaciones de mayor marginalidad, de mendicidad, que es reflejo de la situación social".