El sábado se corre o se camina por la salud, la solidaridad y la vida

El sábado, a partir de las 16, se realizará el 6º Maratón Soplo de Vida. Será en la plaza de las Colectividades, en la Costanera Baja de Paraná, y tendrán dos circuitos competitivos, de 5 y 10 kilómetros, pero a la vez hay una propuesta de una caminata de 3 kilómetros para quienes deseen participar de esta manera.

La actividad es organizada por la Asociación Entrerriana de Ayuda a Personas con Fibrosis Quística Alguien como Yo FQ, que invita a corredores profesionales, amateurs y al público en general a participar en esta iniciativa, que tiene como objetivos difundir y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y recaudar fondos para continuar con las actividades de la agrupación, abocada a acompañar a los pacientes con fibrosis quística –un enfermedad que es crónica– y a sus familias en todo tipo de situaciones, no solo de Entre Ríos sino también de otras provincias, aportando lo necesario para los tratamiento, como medicación, o equipamientos tales como nebulizadores o concentradores de oxígeno.

Fátima Heinze, la presidenta de Alguien como Yo FQ e impulsora del maratón, comentó a UNO que ya cuentan con alrededor de 150 inscriptos y anunció que todavía hay tiempo de anotarse; incluso los interesados pueden hacerlo el mismo sábado a partir de las 15 en el stand de la agrupación. La inscripción es de 100 pesos para la caminata, y de 350 pesos para quienes corran 5 o 10 kilómetros; y habrá importantes sorteos entre los participantes. "Desde las 15 va a haber puestos con información, mesas dulces con cosas para la venta y además estarán los chicos de la Fiesta del Asado con Cuero de Viale", dijo.

La convocatoria para la apertura es a las 16, y estará a cargo de personas que van a brindar su testimonio, como pacientes trasplantados de Rosario; de Buenos Aires y de La Plata, con sus familias; también los padres de alguien que falleció esperando el trasplante; referentes de Entrerrianos hasta la Médula de Entre Ríos y de la Fundación Favaloro de Buenos Aires, y la gente del Cuciaer, entre tantos otros grupos que aportan su valiosa ayuda o apoyo a esta iniciativa, mencionó Fátima.

Antes de arrancar, habrá un precalentamiento con instructores de Taiam Gym y la largada está prevista alrededor de las 16.30. Además del evento deportivo y la participación de importantes profesionales relacionados a la donación de órganos, estarán personalidades reconocidas como el futbolista Paolo Goltz, de Boca Juniors, y el actor Diego Mesaglio, entre otros.

Fátima estuvo presente en todas las ediciones, aún cuando debió usar mochila de oxígeno antes de su trasplante en 2014 y al año siguiente en plena recuperación, junto a su médico Alejandro Bertolotti, quien es jefe del Departamento de Trasplantes en la Fundación Favaloro. En este marco, agradeció el acompañamiento de quienes se acercan y expresó: "En estos seis años la gente en general, los corredores, los maratonistas, los caminantes, nos han acompañado muchísimo. La comunidad se ha acercado y eso es importante para poder difundir y recaudar fondos para seguir trabajando. Si bien hay muchas maratones los fines de semana y por ahí esto hace que los participantes no sean en el mismo volumen la cantidad de años anteriores, nuestra carrera tienen un objetivo que es totalmente diferente, que es el de ayudar a los pacientes y a las familias que lo necesitan".

Por último, enfatizó: "En este espacio buscamos difundir la importancia de la donación de órganos, elevando en alto la bandera de que los órganos no van al cielo, se quedan en la Tierra y pueden salvar vidas. Por eso esperando que este sábado nos acompañen nuevamente. Si no caminan o no corren los invitamos a que se acerquen con el sillón y puedan estar presentes y darnos fuerzas en todo lo que venimos trabajando y haciendo".