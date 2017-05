El río Uruguay crece y este lunes alcanzaría los 12,5 metros en Concordia

Si bien ayer el río Uruguay mantuvo su altura en la mayoría de los puertos entrerrianos, hoy volverá a subir río abajo de la represa, así lo advirtió en su comunicado la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande . El repunte se espera para la madrugada de hoy y por eso, se tomaron medidas preventivas.









Las precipitaciones, tal como estaba pronosticadas, continuaron en la cuenca alta del río Uruguay. Los diferentes modelos meteorológicos dan cuentas de más lluvia para los próximos días. Ayer, según el informe de la CTM, el caudal evacuado por la represa se mantuvo, pero hoy será incrementado. Así dieron aviso y con esta maniobra, el nivel en los puertos se mantendrá en los niveles actuales, pero a partir de la madrugada de hoy ascenderá sin superar –aclararon– a los 12,5 metros en Concordia y los 12,8 en Salto, Uruguay. La ocurrencia de nuevas precipitaciones podrán modificar esta programación, produciendo la necesidad de incrementar los niveles en los puertos. El lago tenderá a los 35,2 metros.









Ante estas previsiones, ayer al mediodía, el Comité de Defensa Civil de Concordia asistió de manera preventiva a los vecinos de la cota 12,5. La estación de bombeo de la Defensa Sur de la ciudad opera con normalidad según informaron se realizó una importante tarea de saneamiento. Desde la comuna solicitaron a la población no circular por las zonas afectadas por la creciente, para evitar cualquier inconveniente.

















Guillermo Echenause es el secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Concordia y dijo a UNO que la prioridad es el proceso de traslado de la familias para que genere el menor trastorno posible. Señaló que hasta ayer no sumaron nuevas familias evacuadas, pero que ante los pronósticos a primera hora de hoy empezarán a evacuar hasta la cota 12,30, 12,40 o más. "No lo haremos todavía hasta la cota 13 porque siendo optimistas, las tormentas en el norte aún no fueron tan intensas y podemos llegar a tener una situación más propicia. De todos modos, estamos hablando de que abandonarán sus hogares entre 30 y 40 familias más".









Explicó que temprano en la mañana de hoy tendrán un panorama más certero y a partir del informe diario tomarán las decisiones. "Cada vez que el río sube 10 o 20 centímetros, estamos hablando de entre 10 y 20 familias evacuadas", explicó Echenause y agregó: "De conocer el estado de situación les informaremos a las personas de ese rango y las vamos a ir ayudando a salir de sus casas a medida de que sepamos como viene la situación. Ya les dijimos que vayan embalando sus cosas".









En Concordia, hasta ayer, eran 34 las familias evacuadas y 17 en Concepción del Uruguay. En La Histórica, funcionarios municipales recorrieron el sábado la zona afectada y equipos sanitarios hicieron controles a los 17 mayores y 15 menores alojados en el albergue, les entregaron provisiones y abrigo.









Según las últimas mediciones de Prefectura, en Concordia el río ayer llegó a los 12 metros (12,5 es la evacuación); en Colón llegó a los 7,53 (7,9 es la evacuación); en Concepción llegó a los 6 (6,30 es la evacuación); en Gualeguaychú llegó a los 3,3 (3,8 es la evacuación); y en Villa Paranacito a los 2,37 (2,6 es la evacuación).

















***

Protección Civil









El subsecretario de Protección Civil de la Nación, Daniel Russo, recorrió ayer las zonas afectadas de Concordia. Además estuvo reunido con autoridades locales y de la represa Salto Grande a fin de evaluar la situación y brindar apoyo.









"Recorrimos la zona cercana al río y vimos las casas afectadas, son unas 40 a las que ya les entró el agua. Otros fueron evacuados de manera preventiva en casas de algún familiar o a centros que se organizaron en la localidad", dijo a UNO y agregó: "Nos interesa conocer el comportamiento del río porque hay lluvia en la zona alta del Litoral y en Brasil, queríamos saber como va a seguir en los próximos días".









Dijo que el embalse se está preparando para recibir el pico de la creciente que, calculan, llegará el miércoles y por eso ahora regulan la cuenca. "Provocará que unas cuantas viviendas más se vean afectadas, se tomó contacto con los vecinos y se mantiene un alerta para una evacuación en seco, así le llamamos a los operativos previos a que llegue el agua, para que no tengan que irse con el río en la cintura", añadió Russo que además se puso en contacto con Prefectura, Gendarmería y otras fuerzas para que brinden el apoyo. "Estamos expectantes para saber qué pasará en los próximos días", dijo mientras se preparaba para viajar hasta Concepción del Uruguay.













***

En el país









La provincia argentina más complicada es Corrientes. Misiones también por la cantidad de lluvia, pero Russo explicó que allí el agua escurre mucho más rápido.









La vecina Corrientes está muy comprometida con más de 2.000 milímetros caídos de lluvia desde el inicio del año, muy superior a lo que la región está acostumbrada a recibir. "Varias localidades quedaron afectadas, como Santa Lucía y toda una zona del noroeste. Ahora siguen registrándose lluvias, para mañana también y se complica aún más. Hay un áreas como en Paso de los Libres donde está interviniendo Defensa Civil de la provincia con recursos federales, con las Fuerzas Armadas con helicópteros y Gendarmería. La creciente ha tenido un impacto tremendo en zonas agrarias y afectó al ganado y a los cultivos", informó Russo. También el Chaco está afectado, pero en menor medida.









***

Números









- 51 son las familias evacuadas en casas y en albergues entre Concordia y Concepción del Uruguay. Con el paso de las horas habrá más afectados.



- 193 son las personas que debieron abandonar sus hogares en Salto, Uruguay.









***

Datos





- Solo 10 o 20 centímetros de crecida, en estas condiciones, multiplica la cantidad de evacuados.