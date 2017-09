El Polaco cerró la fiesta de la Primavera y del Estudiante en Paraná ante una multitud

El nuevo escenario de la Plaza de las Colectividades mostró un marco espectacular con un lleno total en la rotonda y las barrancas pobladas hasta el Patito Sirirí.





El intendente Sergio Varisco destacó el marco "nunca antes visto" para este festejo de inicio de la Primavera en Paraná. Coronó a la nueva reina, Fiorella Britos. En el escenario brillaron distintos grupos y el final con El Polaco.





Con la Plaza de las Colectividades como escenario central y con las barrancas como marco natural, el cronograma de artistas se cumplió tal lo programado. Se sumó una grupo más: Los Bam Band que levantaron el entusiasmo de la multitud luego de la elección de la Reina de los Estudiantes.

polaco1.jpg

polaco2.jpg

La fiesta se inició a las 14, con animadores desde el escenario y con una sucesión de artistas sobre el escenario. Así, fueron desplegando su música los locales de La Don Johnson, Jinete Lendrix, con covers de clásicos nacionales e internacionales y luego de la elección de la Reina, le siguieron Los Bam Band, Cuarteto Rodrigo Díaz y el cierre masivo con El Polaco, que desplegó sus hits actuales y éxitos de sus inicios durante 40 minutos.





El festejo concluyó a las 22.30 y la desconcentración fue sin inconvenientes. La Policía calculó que 70.000 personas se dieron cita en el masivo festejo en día soleado y de buen clima. La fuerza de seguridad y el cuerpo de inspectores municipales intervinieron en todo el operativo de la jornada.







La fiesta -que desde hace 28 años organiza FM Europa y FM Stop, contó con la organización en conjunto con la Municipalidad de Paraná, que además aprovechó la ocasión para el lanzamiento oficial de la Frecuencia Modulada 88.1 Costa Paraná, bajo la órbita comunal.

polaco3.jpg

polaco4.jpg

El intendente Sergio Varisco se acercó al festejo para coronar a la nueva Reina y evaluó las jornadas que se vivieron en el fin de semana: "La fiesta se desarrolla con normalidad, pero con un marco que nunca se vio antes, muy contentos por el comportamiento de los chicos hoy, luego de la suspensión del jueves por la terrible lluvia y nos permitió hacerla este domingo con una gran respuesta". El jefe comunal destacó la grilla de artistas que se logró conformar y además de otras atracciones en la ciudad. "Hay muchos eventos que se pueden visitar, además de los food trucks con bandas acá en el Puerto, una multitud también acudió al Parque Botánico, en la zona del Vivero Municipal. Vengo de ahí, además de observar que la gente lo está adoptando para pasar los fines de semana como lo hace con el Parque Urquiza".





polaco5.jpg

polaco6.jpg

Elección de la Reina





Pasadas las 17.30 se realizó la elección de la Reina de la Primavera y los Estudiantes, y entre once postulantes, fue elegida, nueva soberana, Fiorella Priscila Britos, quien representará a la ciudad en la competencia provincial en Villaguay, como sucede cada año. La joven de 15 años cursa cuarto año del Instituto Cristiano Evangélico Bautista.





"No soy modelo, es la primera vez que participo de una elección ante tanta gente. Me eligieron Reina y estoy muy contenta, además porque fue ante once chicas, todas muy lindas". Consideró que de ahora en más va incursionar en el modelaje junto a la agencia de Susana Scalvinoni.





Fiorella, además de estudiar, concurre a gimnasia y practica voley. Su familia la conforman sus padres y dos hermanos menores. "Una vez que termine la escuela, pienso estudiar Medicina, porque me encanta", confesó.





Por su parte, como Vicerreina fue elegida Rafaela Fontana, alumna del Colegio Siglo XXI. Tiene 17 años y es modelo. "Estoy impresionada por la cantidad de gente y de haber participado. En la escuela me va bien, y una vez que termine pienso estudiar Relaciones Internacionales". Contó además que va al gimnasio y estudia dos idiomas; italiano e inglés.

polaco8.jpg