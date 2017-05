El PAMI recibió a excombatientes de Malvinas

Veteranos de guerra de Malvinas de Paraná llevaron sus reclamos al PAMI y ayer fueron atendidos por Julio Barci, director de la delegación local de la obra social. Plantearon una serie de problemas como la falta de prestaciones puntuales, la atención de médicos y la falta de descuentos en los medicamentos. Esta medida está dentro de un reclamo del sector a nivel nacional.





El Centro de Veteranos de Paraná había manifestado la semana pasada el conjunto de problemas que tenían con el PAMI y entonces habían emitido un comunicado en el que hablaban de "irrespetuosidad, injusticia y desprolijidad" por parte del Estado nacional. Lo cierto es que ayer y tal como lo habían anunciado, mantuvieron un encuentro en la obra social donde pusieron sobre la mesa el conjunto de necesidades y a juzgar por sus palabras, salieron satisfechos y a la espera de que se cumpla lo acordado.





"Nos fue bien, conversamos con Barci y le trajimos las inquietudes", dijo a UNO Roberto Andrade secretario del Centro quien agregó que quedaron en continuar trabajando para resolver los inconvenientes. Además le plantearon la diferencia que existe en los convenios que tienen otras provincias y que en Entre Ríos los montos son inferiores. Esto vino a cuento de que aspiran a que haya un mejor acuerdo para poder llegar a prestadores como la Clínica Modelo o el Sanatorio Adventista del Plata. "Tendríamos otro poder de negociación para poder darle la obra social que necesitan nuestros compañeros", aclaró.





Oscar Barzola vicepresidente del Centro, por su parte explicó: "Le trajimos la demanda de una masa de 200 afiliados. Vinimos porque estaba cortado todo lo que es laboratorio, oftalmología y kinesiología. Ahora quedamos con la palabra de Barci y el compromiso de que van a hacer un comunicado a los sanatorios donde nos atendemos para que las prácticas estén".





También le manifestaron que a nivel nacional hay un afiliado del sector que necesita un trasplante con urgencia y que el PAMI prometió soluciones que no llegaron. Este planteo se hizo en diferentes lugares del país. "Dijo que iba a dar aviso", agregó Barzola.





Andrade, retomó la palabra y señaló: "Esta crisis nos agarró en el medio del cambio en la prestación global del PAMI y nos tocó de rebote. Salimos a denunciar la situación y hoy seguimos charlando. Esto va a ir mejorando. Hay cuestiones que no sabíamos como que el PAMI paga al día las prestaciones con los médicos, pero hay una situación que no se sabe qué pasa que no podemos llegar a la prestación".





Lo cierto es que ayer, seis combatientes de Malvinas fueron hasta las puertas de la Obra Social y salieron con una respuesta con soluciones que ahora esperan verlas concretas.









Postura oficial









A nivel nacional, ajenos a los conflictos en cada jurisdicción, el PAMI informó que a 18 días de iniciado el cambio, más del 80% de los prestadores de todo el país ya han firmado los correspondientes contratos con el Instituto, adhiriéndose así al nuevo modelo prestacional por cápita, que permitirá mejorar la atención de sus afiliados y que, a su vez, brindará previsibilidad financiera para los prestadores y el PAMI.

















Números





- 200 son los veteranos de guerra de Paraná que están afiliados al PAMI.





- 80.000 son los afiliados al PAMI que atiende la Unidad de Gestión Local XIV de Paraná.