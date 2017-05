El ochlerotatus albifasciatus pica en punta entre los más molestos

Consejos para evitar que sigan proliferando

Consultada sobre la proliferación del ochlerotatus albifasciatus, la médica veterinaria especialista en Epidemiología Silvina Saavedra, quien trabaja la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, comentó a UNO: "Son mosquitos que se crían en lugares donde hay agua estancada y se movilizan más a la tardecita. No es que sean resistentes a la bajas temperaturas, sino que aguantan un poco más el frío". A su vez, señaló: "Hoy en día no hay temperaturas bajas como para que se mueran las poblaciones, ni tan altas tampoco. Al comienzo de la primavera y al inicio de la salida del otoño siempre aumentan las poblaciones de mosquitos, porque las temperaturas son las ideales tanto para la reproducción como para que se mantengan las poblaciones adultas vivas, no es solo en esta especie sino que ocurre con la mayoría de los mosquitos".