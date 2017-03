El kirchnerismo peronista también pide participación

En el marco del 44° aniversario del triunfo de Héctor Cámpora, que marcó la vuelta del peronismo a la presidencia luego de 18 años de proscripción, la agrupación Luche y Vuelve realizó su plenario provincial. Se coincidió en el rescate de la gestión que encabeza Gustavo Bordet , ante los condicionamientos del gobierno nacional, y en construir la unidad bajo el liderazgo de Cristina Fernández de cara a las próximas elecciones legislativas.





Referentes sindicales, sociales, vecinalistas, estudiantes y militantes del campo político colmaron el sábado el salón de la Unión Árabe de Paraná, donde se realizó el plenario de la agrupación y sus aliados.





La mesa principal estaba encabezada por el diputado provincial Pedro Báez. Lo acompañaban el exdiputado nacional Raúl Barrandeguy; la exconcejala de La Paz Susana Gabini;el exintendente de Gualeguaychú Daniel Yrigoyen; el exconcejal de Villaguay José Luis Lavini; y los referentes de Victoria, César Etchart; de Concordia, José Luis Rodríguez; y de Islas del Ibicuy, Juan Calvo. Entre los asistentes con fuerte participación estuvo el exsecretario general de ATE , Edgardo Masarotti, y la exiputada Lucy Grimalt, entre otros.





En ese marco, Báez destacó: "(Mauricio) Macri discrimina y maneja la chequera según la cara del cliente, y nosotros debemos decirlo, a Bordet le dan adelantos y después le cobran un préstamo mientras que a la Vidal le regalan más de 20.000 millones de pesos". El legislador enumeró una serie de reformas impositivas llevadas a cabo por el gobierno nacional que redujeron los recursos de las provincias: "El año pasado nos devolvieron tres puntos de coparticipación, pero perdimos seis puntos por esas reformas impositivas".





Agregó luego: "Vialidad Nacional dio de baja el financiamiento de todas las obras que había en Entre Ríos, y las que estaban en promedio en un 70% de ejecución se están terminando con recursos de la Provincia". También recordó que la Nación desfinanció los programas sociales, educativos y sanitarios. "Nadie puede desconocer que la decisión de Bordet ha sido cuidar el trabajo, y de la misma manera se están manteniendo los programas", indicó.





Sobre las versiones que sostienen la pretensión de dirigentes de Cambiemos de acordar con Gustavo Bordet las propuestas para los procesos electorales, Báez diferenció: "Nada tiene que ver un gobierno que sostiene las fuentes de trabajo, que preserva el empleo público, que no reduce la ayuda social, con una corte de empleados de corporaciones que lo único que han realizado con eficiencia es la transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía".





"Acá tenemos el desafío de gobernar en estas condiciones de acoso, de desfinanciamiento, de cero asistencia nacional, y a su vez sin ajustar a los de abajo y generando perspectivas de triunfo", agregó durante un plenario que superó las tres horas de duración.





En el documento elaborado luego de las exposiciones se concluyó: "La política antipopular del gobierno nacional empieza a encontrar límites en el malestar de los trabajadores y el pueblo que la sufre, y las manifestaciones callejeras de estos días son una expresión contundente de ello".





La Luche y Vuelve expresó: "Sabemos por experiencia histórica que la respuesta social no alcanza para frenar las políticas oligárquicas si no logran acumulación política. Puede haber paro general y puede haber movilizaciones, pero sin salida política desde el interior del peronismo, no hay muchas chances de avanzar en contra de las políticas pensadas por los Ceos empresarios".





La unidad es estratégica para el triunfo, se señaló. "...pero la unidad no es amontonamiento. La unidad sirve y es tal si es una síntesis política de todas las concepciones que contiene el peronismo, y quienes defendemos los 12 años de Néstor y Cristina somos una parte importantísima, por lo cual cualquier oferta electoral con pretensiones de triunfo debe tener no solo coherencia política sino una fuerte representación de este sector", se agregó.





El plenario del sector resolvió además "ratificar la conducción de Cristina Fernández a quien ven recomponer su imagen y liderazgo a pesar de la grosera campaña de desprestigio de la cual es víctima".