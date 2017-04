El Instituto Audiovisual inauguró su sede propia

UNO días atrás, lleva el nombre de El jueves por la noche quedaron inauguradas las instalaciones del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), en el predio de La Vieja Usina de Paraná. Su sede se denomina El Galpón, y cuenta con oficinas administrativas, las salas de edición y posproducción audiovisual, cabina de grabación de audio, espacios de exposición de arte, y un salón estudio, que tal como informódías atrás, lleva el nombre de Rubén Alfredo Noble, fotógrafo y camarógrafo paranaense con 55 años de profesión, que también incursionó en la dirigencia deportiva de San Agustín, y en la política local, como concejal en representación del Partido Justicialista (entre 1999 y 2003).

"Es una gran alegría poder contar con este Instituto Audiovisual. Se ha trabajado mucho, hay muchas personas, hombres y mujeres de la cultura entrerriana, que han dedicado su tiempo, su esfuerzo y sus sueños", subrayó el gobernador, Gustavo Bordet, que presidió la ceremonia. "Será un gran espacio cultural para la ciudad de Paraná, pero también para todos los entrerrianos y para todos quienes vienen a la capital de la provincia y esperan encontrar aquí un espacio abierto para las expresiones culturales", reflexionó.

Por su parte, el director del IAER, Sergio Cristani, señaló que el nuevo edificio "es un viejo anhelo, un nuevo espacio del Instituto Audiovisual que desde hace 13 años que andaba por distintos lugares. El Estado va a generar material audiovisual propio, será un productor. Tendremos un rol activo en el gobierno produciendo materiales".

En ese marco, el salón-estudio Rubén Alfredo Noble apunta a ser un espacio de encuentro para la realización y producción audiovisual de la provincia. Es un reconocimiento a los 55 años que el fotógrafo y camarógrafo paranaense lleva en la profesión. Los primeros pasos de Noble en el rubro fueron como iluminador en 1964, cuando trabajaba junto al camarógrafo Alfredo Willimburg para Canal 7 de Buenos Aires. En aquel año registraban las actividades del vicepresidente de la Nación, Carlos Perette, que todos los fines de semana cumplía tareas en Paraná.

Acompañado por Bordet, Cristani, por el secretario de Cultura, Faustino Schiavoni y quien fuera su maestro en el arte de filmar, Alfredo Willimburg, el Flaco, tal como es más reconocido, cortó la cinta y descubrió la placa con su nombre al ingreso del salón/estudio.

"Me siento jerarquizado. Cuando me llamaron para decirme que le iban a poner mi nombre al estudio pensé que era una broma, no lo podía creer. Y cuando le conté a mi familia se nos empezaron a caer las primeras lágrimas de emoción. Agradezco mucho al equipo del Instituto Audiovisual y a Cacho (Faustino) Schiavoni por este homenaje", remarcó.

Además de la presentación de los sectores, se habilitó un espacio de arte con la exposición de una puesta de luces e imágenes mostró el potencial del flamante espacio, en cuyos pasillos se exhibió la muestra Un fresco abrazo de agua, del fotógrafo paranaense Gustavo Cabral. La jornada contó con la intervención musical de Rumor Litoral, integrado por Celia Martínez Bader en flauta traversa, Analía Bosque en acordeón, y María Eugenia Figueroa en guitarra.





Un sector en crecimiento

En Entre Ríos hay unos 200 emprendedores audiovisuales. En lo que va del año unos cinco de estos realizadores ganaron concursos en el Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales (Incaa). A través de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) –dependiente del Incaa–, se capacitaron en la provincia de Entre Ríos un promedio de 40 personas por año. Fue en una tarea en conjunto con la regional entrerriana del Sindicato Argentino de Televisión.