El Inadi afirma que en bares y boliches de Paraná se hace "un uso abusivo" del derecho de admisión

Una joven que denunció en redes sociales que no la dejaron ingresar a un local nocturno de avenida Ramírez de la capital entrerriana por cómo estaba vestida, al respecto, la delegada en la provincia del organismo que lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, Silvia Campos, al ser consultada sobre el caso, respondió:



"No tengo conocimiento directo de la cuestión porque no tenemos denuncia en el Inadi y tampoco se nos hizo la consulta; simplemente yo tomo conocimiento porque el hecho se publicó en redes sociales y tuvo muchísima repercusión", comentó Campos.





"Por eso aprovechamos la ocasión a razón de estas noticias y salimos a hablar sobre el derecºo de admisión y lo que dice la ley", acotó para subrayar a continuación: "Estoy hablando de cuestiones generales que sí ocurren en muchos boliches de Paraná y lugares donde se realizan espectáculos públicos donde se hace de alguna manera podríamos decir, un uso abusivo del derecho de admisión".





"Pero estoy hablando de manera general de lo que dice la ley" de la cual surge "que el derecho de admisión y permanencia no puede ser utilizado de forma arbitraria o discriminatoria, sobrepasando los límites de la ley vigente", analizó Campos.





Ante esa situación, afirmó a esta Agencia que es "muy importante que ante un hecho de estas características, los ciudadanos consulten y en su caso, radiquen una denuncia ante los organismos competentes, por ejemplo, la Dirección de Defensa del Consumidor, el Inadi, etc y además, ejercer las acciones legales que correspondan en caso de violación a la normativa vigente"









Fuente: APF