El gobierno prometió apoyo a los jóvenes emprendedores locales

El gobernador Gustavo Bordet presidió la primera ronda de negocios para jóvenes emprendedores entrerrianos desarrollada en Buenos Aires. "Trabajando juntos podemos lograr alcanzar los objetivos comunes", aseguró .

La reunión ,en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, contó con la presencia de microemprendedores entrerrianos, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, y autoridades provinciales.





La actividad, promovida desde la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Producción, "es una gran oportunidad no solo para hacer negocios, sino también para crear vínculos, generar redes y capacidades entre nuestros empresarios y la contrapartida en la ciudad de Buenos Aires", resaltó el gobernador.

Se trata de "una oportunidad de poder hacer sustentables a nuestros emprendedores y a nuestras empresas, y con el apoyo del gobierno y trabajando juntos podemos lograr alcanzar los objetivos comunes que son fortalecer nuestras pequeñas empresas, generar las condiciones más propicias para que puedan desarrollarse y crecer los emprendimientos entrerrianos y también llegar a otros mercados fuera de Entre Ríos", añadió al respecto.

En ese sentido, el mandatario apuntó: "Hemos estado este año en Asunción, Misiones, Montevideo, Santiago de Chile y Bogotá, Colombia, donde estamos participando con oferta exportable de este segmento de pequeñas y medianas empresas que, a veces, requieren demasiado costo operativo y logístico para llegar a mercados lejanos pero en mercados cercanos perfectamente pueden tener un horizonte para ampliar sus ofertas en cuanto a lo que generan o producen en servicios, industrias o en comercios".

En este contexto Bordet celebró poder estar en el lugar "trabajando en conjunto el gobierno provincial, las empresas privadas y CAME, que siempre ha estado apoyando este tipo de eventos como organización no gubernamental". Incluso comentó que mientras fue intendente de Concordia mantuvo "una estrecha vinculación con CAME en todo lo que tiene que ver con el fomento y con el crear las condiciones para que se puedan desarrollar nuestras empresas" así como "buenas experiencias en el exterior".





"Quiero ratificar este camino de poder trabajar en conjunto desde la parte pública con el sector privado porque ahí está la clave del desarrollo y el éxito de nuestras empresas de la provincia", redondeó Bordet.









Mejorar la competitividad

El secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Producción, Pedro Gebhart, destacó que la primera ronda de negocios para jóvenes emprendedores entrerrianos "es fruto del Programa Jóvenes Emprendedores del gobierno de Entre Ríos, que nació allá por el 2010, y tuvo su institucionalización en 2015 a través de la ley de fomento de emprendedurismo entrerriano".





"Este gobierno provincial acompaña y financia emprendedores entrerrianos porque el financiamiento es una sola etapa del proceso –mencionó el funcionario–. Estamos convencidos de que existe una gran necesidad de apostar, apoyar y ayudar a mejorar la competitividad de los emprendedores en su comercialización y en todos sus aspectos: marketing, prensa, comunicación y la comercialización de sus productos".





A su vez Gebhart observó: "En este momento difícil que está atravesando el país, donde vemos la caída de venta de muchísimos productos, nos encontramos en Buenos Aires intentando que un grupo de emprendedores entrerrianos que viene trabajando con nosotros hace muchos años, pueda insertar parte de su producción".

"Estamos trabajando y contamos con el apoyo de CAME, tanto de la organización nacional como de los jóvenes empresarios de cada localidad", señaló finalmente el funcionario.