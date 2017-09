"El gobernador nos ha indicado que pongamos nuevamente el funcionamiento el Finver, que es una herramienta que habitualmente este sector años atrás la había utilizado y que pondremos a disposición de las cadenas productivas", señaló el ministro de Economía, Hugo Ballay.El titular de la cartera económica del gobierno precisó que el Finver genera líneas de créditos a corto plazo, que "habitualmente se requieren en una determinada época del año y seguramente al año siguiente ya lo van a estar devolviendo o posterior a la cosecha, o en este caso a la exportación del citrus ya reintegrandolo para que al año siguiente ese fondo esté disponible nuevamente".Del encuentro de trabajo que se realizó en Concordia, participaron también el ministro de Producción , Carlos Schepens; el intendente de Concordia, Enrique Cresto; el director Ejecutivo de la Cámara, Mariano Caprarullo y funcionarios de producción e integrantes de la Cámara.Ballay precisó que "uno de los pedidos está relacionado justamente a conseguir líneas crediticias donde el gobierno provincial puede acompañar mediante el subsidio de tasas y tomamos el compromiso de hablar no solamente con nuestro agente financiero que es el Banco de Entre Ríos, sino que también con algunos bancos privados que la provincia tiene relación comercial por la última emisión de títulos".Por otro lado, señaló que "el gobernador se comprometió a hablar con las autoridades del CFI que tienen líneas de créditos con tasas subsidiadas, o tasas por debajo de cualquier banco privado, pero asumiendo que esto no va a estar en los plazos o tiempos de la urgencia que el sector necesita".En tanto que Schepens explicó que "el gobierno provincial siempre estuvo al lado de los sectores productivos, el gobernador encabezando esta reunión demuestra que siempre está en toda esta problemática muy difícil, porque el mundo está muy competitivo".En ese marco, destacó que "la provincia está haciéndose cargo de muchas cosas y no estamos obteniendo respuestas de parte del gobierno nacional".En ese sentido, refirió que se ha trabajado mucho con los pequeños productores, con la logística: "En Concepción del Uruguay, el único muelle habilitado para trabajar con contenedores con frío, firmamos con una empresa muy importante con el propósito de mejorar la logística, bajar los costos, conseguir más naviera para llegar a todos los mercados que son complejos y poder ser competitivo en todos y cada uno de los lugares".El titular de Producción indicó que "la crisis es importante", por ello, "hay que tratar de ponerle el pecho entre todos para cuidar una cadena de valor como lo es la citrícola, con tanto impacto social por la cantidad de mano de obra que genera".Por su parte, Caprarullo puso de manifiesto su satisfacción por la predisposición del gobernador y su equipo, y explicó que algunos de los temas que se abordaron en el encuentro, fueron "la falta de competitividad, la posibilidad de buscar mantener mercados como la Unión Europea que hemos retrocedido debido a que no podemos vender al mismo precio que la mayoría de los competidores y la gran presión tributaria".También mencionó que dialogaron sobre "los problemas estructurales del cítrico" y la posibilidad de "volver a mejorar nuestro estatus fitosanitario para aumentar la exportación a la Unión Europea y eventualmente a mercados trazables como sudeste asiático, Filipinas y otros que exigen estar en muy buenas condiciones fitosanitarias, como Brasil que es un nuevo mercado exige mucho control de cancrosis".Rescató el "apoyo del gobernador" y el hecho de que "vamos a tratar de trabajar con la provincia y a nivel nacional para buscar esos fondos crediticios para poner las quintas en condiciones".Por otra parte, contó que analizaron la negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, o el Mercosur, en ese sentido anticipó que "como vicepresidnte de la federación Argentina de Citricos tengo que viajar a Bruselas para tratar de ver cómo va esa negociación y se va a poder firmar la rebaja de la tasa para entrar en la Unión Europea, que nosotros tenemos un 16 por ciento de arancel contra los competidores como Chile, Sudáfrica y Perú que tienen cero, lo cual es un gran avance".Por último, manifestó que trabajaron sobre problemas puntuales, "debido a la crisis citrícola para ver de qué manera nosotros podemos seguir manteniéndonos y volver a ser competitivos".