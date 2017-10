El gas subió un 400% desde 2016 y habrá otro aumento en diciembre

Y hay otra aumento que todos se olvidaron que pasó el año pasado y que tienen que ver con las distribuidoras", que llegó a las boletas en abril, llegará en diciembre y también en abril de 2018. El porcentaje ronda el 30% . Sobre el llamamiento a una nueva Audiencia Pública dijo que solo estaba al tanto por trascendidos periodísticos, pero de manera oficial, como Defensor del Pueblo, hasta ayer no le había llegado nada. "Esta supuesta nueva invitación es para noviembre por posibles aumentos que habrá en diciembre", dijo y agregó que la semana próxima, los defensores del pueblo del país mantendrán instancias a fin de tomar una postura y tratar de avanzar al respecto. "Coincidimos en que la Corte Suprema falló para que los aumentos sean progresivos, escalonados, y no queremos que sea constante con audiencias que lo único que hagan sea convalidar la suba para que estén dentro de las normativas", señaló Garay y agregó: "Las convocan y al tiempo, si la economía no les favorece llaman a otra nueva. La última de este año fue con valores en dólares (con incrementos atados a esta divisa) y el dólar se mantuvo y no hubo cambios.







Una tarifa escalonada

Según se informó desde Redengas, sobre los trascendidos a través de medios periodísticos nacionales con nuevos incrementos del 40% a partir del 1° de diciembre, aclararon: es por Resolución de Enargas N° I 4364 con la que se aprobó la Revisión Tarifaria Integral y el incremento en la tarifa de Distribución en los rubros Cargo Fijo con un 12% y un 15% para Margen de Distribución.

Dicho incremento se aplicaría en tres etapas: a partir de abril, la primera, equivalente al 30% del total del aumento; a partir de diciembre, la segunda, equivalente al 40% del aumento; y a partir de abril de 2018, la tercera y última, con el restante 30% del aumento. Aclararon: "Por lo tanto, el aumento a aplicar a partir del 1° de diciembre es solamente sobre el Cargo Fijo (un 4,5% aproximadamente) y sobre el Margen de Distribución (un 3,5% aproximadamente)". Por último agregaron en un comunicado: "Ese incremento llevado al total de la factura, representaría no más de un 1% del monto a abonar por el usuario". El gobierno tiene fija la política de quitar subsidios lo más rápido posible". Reafirmó que en las instancia que mantendrá en Buenos Aires con los demás defensores del pueblo discutirán cuál será la postura con respecto a las audiencias, si directamente participarán o no lo harán, o si tratarán de lograr una reunión "mano a mano" con el Ministro de Energía Juan José Aranguren donde le explicarán la situación económica por la que atraviesan los asalariados. "El ministro debe saber que hay un sector muy importante al que se le hace imposible y no puede discriminar si la suba es para transporte, boca de pozo o distribución, solo sabe que todos los meses tiene que pagar la luz, el alquiler, el gas y si suma todo no le alcanza el salario", señaló. Pero además, Garay fue contundente: "Desde 2016, el incremento en el gas fue de un 400%. Ese es el cálculo. Esto no va todo para las distribuidoras, son también aumentos en el gas mayorista, en el transporte y más impuestos. Es algo que lo sacamos nosotros en base a las boletas que vemos. Hay gente que consume más y otros menos". Habrá que ver cómo se da la suba, se sabe que la nafta y la luz correrán una suerte similar a la del gas.

Se conoció que el Ministerio de Energía de la Nación convocará a una nueva Audiencia Pública que tendrá lugar entre el 13 y el 17 de noviembre para otra suba en el precio del gas. También se supo que habrá un nuevo incremento a partir del 1° de diciembre, fecha en la que también se aplicará una suba para las transportistas y distribuidoras del producto, así como el ajuste por precios mayoristas: trascendió que el impacto total en la boleta rondará el 40%. En la Defensoría del Pueblo de Paraná calculan que desde 2016 los usuarios ya pagan un 400% más. La información oficial no es del todo clara, sobre todo cuando se busca conocer el impacto real que ya hubo ajuste tras ajuste. Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná, pasó en limpio: "El aumento de octubre (como el de abril) está programado con la audiencia que hubo en marzo y que aprobó ese incremento.