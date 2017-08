El exministro De La Rosa y gremialistas de UPCN van a juicio oral

El juez de Garantías y Transición de Diamante, Julián Vergara, resolvió elevar a juicio la causa que tiene como imputados al exministro de Salud Ariel de la Rosa y los dirigentes de la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),Fabián Monzón, secretario adjunto del sindicato, y uno de los siete directores del Iosper; Carina Domínguez, secretaria gremial; Zunilda Suárez; Guillermo Barreira; José Zarza y Noemí Santamaría, vocal titular. Todos ellos fueron imputados por el supuesto delito de Coacción agravada, mientras que a Barreira y Monzón se los imputó por Amenazas y resistencia a la autoridad. "El juez hizo lugar a nuestra acusación respecto de todos los cargos que les atribuimos", afirmó en diálogo con UNO el fiscal de Diamante, Leonardo Dato. En otra de sus resoluciones, el magistrado no hizo lugar a un planteo de excepción de acción esgrimido por la defensa del exministro De la Rosa. De la misma forma se dictó el sobreseimiento de Carina Domínguez y José Zarza respecto del hecho ocurrido el lunes 5 de junio. "Esto no significa que no hayan tenido participación en el hecho, porque está acreditado a través de las pericias telefónicas. Domínguez estaba al tanto de la organización del viaje a Diamante y solicitó financiamiento para realizar el viaje", dijo el representante de la acusación.









La Fiscalía había solicitado una rueda de reconocimiento entre varios testigos que finalmente no pudieron identificar a Domínguez como partícipe de la actividad.









Historia de una causa









La investigación penal se inició a partir de una denuncia por amenazas y aprietes de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. En su presentación la profesional advertía que se le exigía la reincorporación de la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles, a quien se le comunicó la finalización de su contrato. Según se desprende del expediente, la organización gremial se movilizó hasta Diamante para intentar revertir esta decisión, y en la evidencia reunida quedó comprometido el exministro De la Rosa, con llamados a la directora Trossero. La imputación al exfuncionario derivó en su renuncia y en un escándalo de importantes ribetes políticos.









Los hechos de mayor gravedad se produjeron el 7 de junio, cuando los sindicalistas de UPCN protagonizaron incidentes que dejaron como saldo varias detenciones. Dos días después recuperaron la libertad Domínguez y Suárez, mientras que al resto de los detenidos se les impuso 15 días de prisión domiciliaria preventiva.









La respuesta de UPCN no demoró en llegar, en la figura de su máximo referente y secretario general, José Allende, quien ensayó una defensa corporativa, incluso habló de una "judicialización" de la protesta sindical y reclamó que se liberen a "los presos políticos".









El mensaje de Allende iba dirigido al gobernador de la provincia, incluso se fijó una postura a través de solicitadas en los medios de comunicación y se recibió la adhesión de la comisión directiva nacional del sindicato que anunció que recurriría a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).









Definición









Con la causa remitida a juicio oral y público, ahora resta que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) determine la conformación del tribunal y la fecha del debate que se realizará en los tribunales de Paraná.