El Estado alquilará una vivienda para la familia de un niño enfermo

En Paraná , en el Juzgado de Familia Nº 1, a cargo de Rosario Moritán, se desarrolló una audiencia de conciliación que concluyó con un acuerdo que puso fin al reclamo de los papás de un niño que padece de mielitis transversal aguda y por lo cual requiere de una asistencia especial.









La médica Jesica Mazzola, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital materno infantil San Roque, otorgó oportunamente un listado de elementos necesarios para llevar a cabo la internación domiciliaria que constaba de instrumental médico, elementos de farmacia y atención de diversos profesionales de la salud , cuyo costo resulta imposible afrontar a la familia del pequeño.









Igualmente se solicitó que las autoridades "consideren aprobar la solicitud de la pensión nacional no contributiva por discapacidad al niño y con la afiliación a Incluir Salud es que el niño podría acceder a la cobertura de muchas de esas contingencias, pero es de público conocimiento el tiempo que demanda su otorgamiento", se expresó.

















Las condiciones













En el planteo judicial, los padres del niño, que padece una enfermedad discapacitante, explicaron que debido "a una complicación en su enfermedad es que desde hace más de 11 meses ingresó para ser intervenido quirúrgicamente y recibir demás prácticas médicas en el hospital materno infantil San Roque de esta ciudad (...) Desde octubre de 2016 es que posee el Alta de Internación, (pero) hace más de 300 días que continúa alojado en el nosocomio pediátrico debido a motivos estrictamente habitacionales, ya que no puede retornar a su Centro de Vida en Crespo...". El chico vive en la vivienda de sus abuelos maternos, la que no está en condiciones edilicias y de salubridad para su alojamiento, sumado a que en dicha localidad no existe servicio de salud público ni privado que pueda atender las necesidades básicas que requiere la enfermedad, se explicó.









"El niño no posee obra social y desde hace unos meses se inició desde el municipio el trámite de solicitud de la pensión por invalidez Decreto Nº 432/97 en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, petición cuyo resultado y duración del proceso es incierta", añadió el escrito.









También la mamá del pequeño enfermo tiene otro hijo, de 9 años y una niña de 5 años, quienes "primordialmente son alimentados con el dinero que ingresa por la Asignación Universal por Hijo ".









La casa de los abuelos del chiquito, que tiene solo dos dormitorios pequeños, presenta un importante deterioro "con filtraciones de agua y falta de higiene y accesibilidad para una silla de ruedas, que por las dimensiones no se puede circular en su interior".









Si bien no se consigna en esta nota la identidad del pequeño ni de los padres para preservar al niño y la intimidad familiar, en la localidad donde residen el caso es ampliamente conocido e incluso se han realizado festivales para ayudar económicamente a la familia a sobrellevar las dificultades de la situación.

















La audiencia













La audiencia en cuestión fue convocada "en el entendimiento de que lo planteado amerita ser resuelto en forma amigable a los efectos de beneficiar al menor y a su familia, que son los que están sufriendo las circunstancias del caso, destacando que el Estado acompaña desde el comienzo a los mismos a través de la atención en el hospital San Roque", indica el texto de la resolución.









Participaron, además del abogado Gino Feresín, quien patrocinó a los papás del niño afectado; el secretario de Salud de la Provincia, Mario Imaz (patrocinado por Romina Sirota); por el gobierno provincial la abogada Mariana Simarro; la abogada Karina Muñoz como asesora de Gestión del Ministerio de Salud; y el médico Walter Luchetti, quien está a cargo de la Dirección del hospital San Roque. También participó la representante del Ministerio Público de la Defensa, defensora pública Nº 14 Carina Galizzi.









Feresín explicó que entiende la posición del Estado provincial y que su planteo obedeció a la necesidad de una pronta respuesta. Sirota ofrece como propuesta del Ministerio de Salud la externación (cuando pueda darse, ya que el niño permanece en el San Roque) y lograr un convenio de cumplimiento dentro de los 40 días hábiles judiciales y otorgarle en alquiler a los amparistas una vivienda en Crespo, que es la ciudad donde viven y un soporte médico de salud a través de la empresa Home Care Litoral "que es la única empresa habilitada y/o cualquier otra de similares características de no poder contarse con la misma". También el equipo para la asistencia respiratoria e insumos necesarios para el funcionamiento del mismo y los traslados que fueran necesarios a dichos fines, todo ello a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia", según se consignó.









Imaz indicó que el Estado provincial " acompañó desde el momento cero a la familia de Valentín" y ratificó la oferta del alquiler de una casa en condiciones de habitabilidad y el soporte médico mencionado.









El director del San Roque, Walter Luchetti, dijo que actualmente el estado de salud del niño no permite la externación. Indicó el médico que el equipo del San Roque evaluó la situación completa del chiquito e indicó que "cuando pueda externarse, además del plazo otorgado conforme lo propuesto, sería la solución completa, dado que el niño tiene otros hermanitos y necesita el contacto de ellos".









En este punto la mamá del nene enfermo contó que cuando el chiquito está con sus hermanos "se olvida del respirador" y hasta ha llegado a estar siete horas sin utilizarlo.









Si bien el acuerdo del alquiler de la vivienda adecuada para el niño tendrá un plazo de dos años, ya que se requiere fijar la temporalidad de la asistencia , podrán "las partes pedir la revisión si no han desaparecido las circunstancias que ameritan esta situación mediante el requerimiento de nueva audiencia; como de igual modo que los amparistas deberán informar si ha cesado la situación que motiva este arreglo si ello acontece antes del vencimiento del plazo pactado de dos años", se consignó en el acuerdo.