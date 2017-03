El comunicado de H.I.J.O.S por la convocatoria de Walter Rolandelli

⁠⁠⁠El Secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná, defensor de un genocida en un juicio por delitos de lesa humanidad, convoca a marchar el 24 de marzo





No es peronismo o radicalismo.

Es democracia o dictadura.

Es justicia o impunidad.





Desde la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná junto a la inmensa mayoría de ciudadanos que nos movilizamos el 24 de marzo bajo la consigna "30.000 razones para seguir luchando" nos parece sumamente oportuno poner en común para la valoración de la opinión pública algunos elementos informativos acerca de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que se dan en el presente en la capital provincial de Entre Ríos.

Abuelas de Plaza de Mayo, la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Alvarez e H.I.J.O.S. Regional Paraná somos querellantes en la causa penal que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan sistemático de robo de bebés que se ejecutó durante la última dictadura cívico-militar en Paraná.

Resulta paradójico y orillando la provocación que el Sr. Walter Rolandelli sea al mismo tiempo el abogado defensor de la pata civil de la dictadura como lo es Miguel Torrealday y el vocero de Varisco y la UCR para convocar a sus afiliados a acompañar la marcha del 24 de marzo de la Multisectorial de Derechos Humanos.

La causa caratulada: "IMPUTADO: TORREALDAY, MIGUEL ALBERTO s/ SUPRESION DEL EST. CIV. DE UN MENOR (ART. 139 INC. 2) – SEGÚN TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.779 y SUSTRACCION DE MENORES DE 10 AÑOS (ART. 146) – TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179 DENUNCIANTE: GERMANO, GUILLERMO ANTONIO Y OTROS"; EXPTE. 13009634/2011" tiene tres procesados: Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Eduardo Rossi respecto de quienes la Cámara federal de Apelaciones de Paraná consideró que la prueba recabada era suficiente para procesarlos en la causa que investiga la sustracción, retención y ocultamiento y la sustitución de la identidad de los mellizos hijos de Raquel Negro y Edgar Valenzuela nacidos en el Hospital Militar de Paraná en febrero/marzo de 1978 y trasladados al Instituto Privado de Pediatría (emplazada en aquel entonces y ahora en España 312).

Uno de los principales reclamos de la Multisectorial es que el Tribunal Oral federal de Paraná fije fecha para el Juicio Oral que se llevará a cabo contra estos tres médicos, incluido el defendido de Rolandelli.

Queremos ser muy claros: reivindicamos todos los avances conquistados durante el gobierno de Alfonsín. Somos críticos de la teoría de los dos demonios plasmada en el prólogo del Nunca Más de Sábato. Reivindicamos la tarea militante de Brasesco, y el Colorado Solari, entre otros radicales. La defensa del Estado de Derecho y las garantías constitucionales están por encima de las identidades partidarias. y por eso nos vemos forzados a decir: Sr. Rolandelli, usted está defendiendo por su propia decisión a una persona acusada y procesada por la comisión de delitos de lesa humanidad. Cuando nos encontramos en los estrados del Poder Judicial que es el poder encargado de impartir justicia usted se sienta del lado de los genocidas. no sea tan irresponsable. En vez de faltarle el respeto a quienes hace 39 años buscan al mellizo que ustedes esconden debería aportar a la Memoria, la Verdad y la Justicia y decir cuál es el paradero. Lo estamos buscando. ustedes lo están escondiendo.

Las organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, gremiales, culturales y políticas que conformamos la Multisectorial de derechos humanos hemos coincidido en que nos movilizamos todos juntos porque reivindicamos la lucha de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, porque repudiamos la ultima dictadura cívico-militar, porque repudiamos el negacionismo del gobierno de la alianza cambiemos. nos movilizamos en contra de la brutal transferencia de recursos que el gobierno del PRO-UCR está llevando de los bolsillos de los humildes y trabajadores a las arcas de los grupos económicos. nos movilizamos para defender los derechos que el gobierno de la Alianza Cambiemos está conculcando. Nos movilizamos en contra de la miseria planificada que tanto vincula este gobierno con el de Videla y Martinez de Hoz.

Queremos ser muy claros: compañeros, camaradas y correligionarios marchamos este 24 de marzo en contra del gobierno que niega nuestra lucha, nuestras madres y hambrea al pueblo trabajador. Serán bienvenidos todos y todas, excepto aquellos que son parte de esa alianza gubernamental que está arruinando el país y la vida de las mayorías. Queridos correligionarios movilícense, pero no vayan ni a la esquina con Varisco y sus funcionarios que han desmantelado no solo cualquier política en materia de derechos humanos, mujer y ambiente sino que han desmantelado hasta las políticas más elementales de servicios públicos para el conjunto del pueblo paranaense y persiguen a los trabajadores.

Queremos ser muy claros con los radicales de Paraná: no pensamos que sean iguales a Rolandelli, no pensamos que sean iguales a Varisco, sabemos que compartimos el deseo de una sociedad más justa e igualitaria que no se construye con quienes buscan garantizar la impunidad de los crímenes de Lesa Humanidad y los convocamos a todos a buscar y a aportar elementos sobre el paradero del Melli. Cuando las enfermeras y colimbas arrimaron datos que nos permitieron encontrarnos con Sabrina, nunca nos interesó saber si eran peronistas o radicales. Este 24 de marzo nos movilizamos contra la impunidad, contra la mentira, contra el ajuste, contra el hambre.

Nos movilizamos por Memoria, Verdad y Justicia. Porque hay 30.000 razones para seguir luchando.





H.I.J.O.S. Regional Paraná