El cierre de Cambiemos en Paraná fue con Benedetti, Michetti y Varisco

Con el tradicional estilo de escenario montado en 360°, la Lista 502C de Cambiemos cerró con un convocante acto en el Club Olimpia su campaña de cara a las PASO del domingo 13. Estuvieron la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los candidatos a diputados nacionales Atilio Benedetti, Alicia Fregonese de Marcuard y Jorge Lacoste. Quien primero hizo uso de la palabra fue Sergio Varisco, intendente de la capital entrerriana.

Cada uno de los discursos se basaron en la importancia de la elección del domingo 13 de consolidar el rumbo que impuso el triunfo de Cambiemos en 2015 llevando a la Presidencia de la Nación a Mauricio Macri.





cambiemos 2.jpg



El intendente









Sergio Varisco evaluó el final de campaña de elecciones de término intermedio "que son un poco más frías, pero en el caso de Cambiemos no ha sido así. Este clima de fiesta que se está viviendo en Paraná, se repitió en Concordia, Villaguay, Nogoyá, en Gualeguaychú con la presencia del Presidente Macri que impactó en esa ciudad. Muy contentos y confiados en el triunfo, porque llegamos al final de campaña con una oposición que no supo marcar una alternativa a lo que está haciendo Cambiemos y por encima de todo, los índices económicos en este mes empiezan a responder favorablemente, aunque esto del todo no le llegue a la gente, pero evidentemente hay un repunte en la construcción, en la industria automotriz, aparecen los créditos hipotecarios, así que muy confiados en que la gente, ante la disyuntiva de volver al pasado o consolidar el futuro que representa Cambiemos, va a votar hacia el futuro".









cambiemos.jpg Atilio Benedetti encabeza la lista de Cambiemos en Entre Ríos.



Referente









A su vez, Atilio Benedetti a modo de evaluación de la campaña rumbo a las PASO, señaló: "He recorrido la provincia, hemos caminado Paraná y hay mucho compromiso de los dirigentes de Cambiemos, de los intendentes. Ha sido una breve campaña pero muy intensa. Y confiados que nuestros comprovincianos van a convalidar lo que ya eligieron en el 2015. Nosotros no tenemos dudas que es necesario no solo para llevar más legisladores a la Cámara de Diputados, sino dar una clara señal política desde Entre Ríos que seguimos comprometidos con el cambio, con este nuevo tiempo de un país normal, de estadísticas creíbles, de transparencia, de un país que verdaderamente luche contra la inflación que es uno de los flagelos que hemos heredado y afectan al bolsillo de los más humildes. Les pedimos a los entrerrianos que asistan a votar. Bien decía Varisco que es una elección de medio término donde no se elige presidente, ni gobernadores, ni intendentes, pero en este momento del país es muy importante la participación de todos y que nos acompañen con la propuesta de nuestra lista 502C de Cambiemos".

Finalmente consideró que "el esfuerzo del Presidente Macri sea acompañado porque es el esfuerzo de todos los argentinos. Creemos que sigue viva la llama de un país mejor y donde la verdad sea uno de los elementos esenciales a partir de donde se pueden resolver los problemas".





cambiemos adentro.jpg







Gabriela Michetti





Por su parte, Gabriela Michetti se mostró muy contenta de estar una vez más en Entre Ríos: "Esta vez acompañando a un excelente candidato que es Atilio Benedetti y una mujer muy buena como Alicia Fregonese, que es una persona valiosa. Además queremos consolidar este proyecto distinto, un gobierno que comenzó a trabajar hace un poco más de un año y medio y que sigue adelante con el esfuerzo de todos, saliendo de la ficción en la que vivíamos de que no había inflación, de que había menos pobreza que en Alemania, que nos decían que el narcotráfico era de paso en la Argentina. Salir de toda esa mentira, a tener un país que dice la verdad, que pone los problemas en la mesa y los encara, requiere de un acompañamiento en estas elecciones", diferenció.

"Ahora estamos en un proceso en el cual hemos decidido, la gran mayoría de los argentinos de que queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo y no queremos ir más ir para abajo. Queremos que el país se desarrolle con todo el potencial que tiene, y los recursos que posee. Este es un país que tiene agua, energía convencional y no convencional, pesca de mar y de río, minería sustentable, un sector agroindustrial pionero y precursor en el mundo, industria del conocimiento, industrias culturales, farmaceutica, quimica, petroquimica, tenemos todo en un territorio que es el octavo del mundo. Como no vamos a hacer un país que le de sus habitantes calidad de vida", describió.