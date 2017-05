El Centro Comercial de Paraná impulsó el escrache de las mecheras

UNO dialogó con el presidente del Centro Comercial de Paraná, y a la vez titular de la Federación Económica de Entre Ríos, Jorge López. El histórico dirigente admitió que la entidad apoya e impulsa todas las medidas de seguridad que impulsen los socios "porque están cansados de los robos y asaltos".





López marcó: "que estamos asesorando a los comerciantes del centro o de las afueras de los bulevares para darles una serie de herramientas que permitan contrarrestar esta oleada de hechos delictivos".





"Esta campaña de seguridad la estamos coordinando con las autoridades policiales, quienes rápidamente llegan a los lugares donde se realizan las denuncias por los hechos delictivos", señaló el titular del Centro Comercial de Paraná.





Sobre los escraches que se vieron en las redes sociales con la aparición de las imágenes de los hechos delictivos y la acción directa de colocar afiches con los rostros de las acusadas y acusados, el dirigente explicó: "Los apoyamos, en más estoy de acuerdo con que la gente sepa quién es el ladrón que camina las calles".





"Me adelanto a decir que esto no es ser facho, como algunos podrían catalogarnos, la verdad es que la gente se cansó de estas situaciones y comenzó a defenderse con la denuncia pública, policial y judicial", resaltó.





Más adelante resaltó que "para ajustar los operativos policiales es que nos vamos a reunir con las autoridades de la Jefatura Paraná y los comisarios con jurisdicción en los centros comerciales que tiene nuestra ciudad".





Escrache en la propia puerta

En los últimos días, se vieron algunas medidas de seguridad ampliadas en los comercios, pero el más impactante fue el de una juguetería y bazar de calle Urquiza a poca distancia de la peatonal. El dueño decidió colocar varios afiches en las puertas de ingreso del local con las fotos de "las caritas" de las mecheras que se las tomando lo que roban.

"Ya no sabemos cómo pararlas y en varias ocasiones las detuvieron, pero al día siguiente ya estaban en la calle robándonos nuevamente, por ello es que el dueño tomó la decisión que es avalada por otros comerciantes y autoridades del Centro Comercial", contó a UNO, el empleado que se encuentra en la puerta controlando que nadie se lleve los artículos sin pagar.

"No me importa que se enojen, nosotros queremos que sepan que esa gente, qué sabemos quién es, acá no va a entrar y si viene que al menos le de verguenza por estar en esa lista de escraches de mecheras", referenció el empleado para advertir: "Si la justicia no hace nada con estas pibas o señoras, nosotros vamos a tomar las medidas para proteger nuestro trabajo".

En Paraná , los comerciantes primero colocaron càmaras de seguridad y ahora pegaron afiches con los rostros de los acusados y acusadas.