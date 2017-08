El abogado Rivas, acusado por prostitución de menores, aún no está imputado porque investigan pruebas

"Se están investigando las dos denuncias hechas en Paraná, de personas nacidas en Gualeguaychú que cuando eran menores dicen haber sido abusados por Rivas", planteó Beherán en una rueda de prensa.









Según la investigación que realizó el periodista Daniel Enz, que impactó fuertemente en Gualeguaychú y en los medios de todo el país, Rivas, un ex candidato a gobernador, habría cometido abusos sexuales a más de 2.000 adolescentes a lo largo de cuatro décadas.









El Fiscal anunció que al allanamiento realizado en la casa de Rivas, se agregará otro este sábado a su casa de fin de semana -en la localidad de Belgrano- y en Paraná.













"La carátula por la que es investigado es ''promoción, prostitución y corrupción de menores'', y todavía no está imputado porque se está investigando la situación", afirmó Beherán.









En el allanamiento a la casa de Rivas fueron secuestradas filmadoras y videograbadoras: "En las imágenes que vio la fiscalía aparecen escenas sexuales en las que no se puede confirmar que se trate de menores, por lo que no se puede actuar si no hay más denuncias", comentó.









Beherán contó que "un familiar se acercó en Gualeguaychú" a formalizar la denuncia hecha por un pariente y presunta víctima en Paraná.









La fiscalía investiga "si las pruebas presentadas son verdaderas", enfatizó el fiscal coordinador. Este jueves por la noche, tres víctimas de los presuntos abusos cometidos por Rivas declararon ante la justicia "corroborando la veracidad de la investigación periodística" que denunció el caso, informó a Télam el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amilcar García.









"A la noche tomé declaración en los tribunales de Paraná a tres víctimas y a la madre de una cuarta persona, con mucho aporte. Todos confirmaron los relatos que se daban en la publicación periodística", precisó el funcionario judicial, tras añadir que "estamos a la espera de nuevos testimonios, en esta ciudad o en Gualeguaychú, porque vamos a ir hasta el final independientemente del tiempo transcurrido, para nosotros no hay prescripción en ninguno de los hechos".









Aclaró que las personas que vayan a declarar tendrán garantías para su seguridad y reserva de identidad y adelantó que "todo se prepara para el juicio oral".









El procurador precisó que "la gravedad inusitada de los delitos es una de las cosas que se toman en cuenta para privar de la libertad antes de la sentencia condenatoria; los otros aspectos es el peligro de fuga o lo que llamamos el peligro de entorpecimiento, o que intente borrar huellas, tratar de cambiar la declaración de las victimas".









"Si eso no se produce -añadió- no corresponde la detención previa de la persona, pero sí una medida de coerción menor, que puede ser prisión domiciliaria, prohibición de acercamiento a las víctimas, o una caución, que sería un depósito de dinero".









García expresó que la justicia actuó de oficio a partir de la investigación periodística porque "se trata de menores en situación de prostitución por eso empezamos de oficio", y añadió que en los allanamientos realizados en los domicilios de Rivas "se encontró una cantidad importante de videos, fotos y elementos de computación, que se secuestraron y van a ser peritados".









A partir de estas primeras investigaciones "tenemos elementos de que hay una probabilidad delictiva y avanzamos hacia la mayor cantidad de recolección de denuncias de víctimas o personas que hayan presenciado algunos de estos actos", dijo el procurador provincial.









En tanto, Raúl Jurado, el abogado defensor de Rivas, adelantó que su patrocinado "no va a admitir algo que no hizo" y opinó que los supuestos delitos que se están investigando a partir de una denuncia periodística, "están extinguidos por el paso del tiempo", sostuvo.









El procurador agregó que los elementos secuestrados, un centenar de cassettes de VHS y fotografías, "parecen confirmar los aportes que surgen de acuerdo a la investigación" y admitió que la Justicia local se enfrenta "ante un hecho y una situación que nunca pensamos".









García admitió que para "los que hace muchos años que estamos en la Justicia, este panorama es terrible".









La página de Facebook del abogado mostró parte del clima que se vive en Gualeguaychú. Con más de 4800 "amigos", Rivas es un activo usuario de la red en la que suele publicar fotos de las obras públicas de la ciudad y también de los chicos del equipo de básquet, aunque mientras su muro se llenaba de insultos, apenas una sola persona salió en su defensa.









Muchos descargaron su enojo contra el abogado, como un hombre que escribió: "Ya lo sabíamos desde siempre, no es noticia, por fin se hará justicia , eso espero, aunque lo aprecio, esto me da asco".















