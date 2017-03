Droguerías entrerrianas piden no quedar afuera en el nuevo sistema de compra del Gobierno

La Comisión de Salud de Diputados recibió este miércoles al ministro de Salud, Ariel De la Rosa y a representantes de la Cámara de Droguerías de la provincia, con el fin de entablar un diálogo respecto al nuevos sistema de compras de medicamentos que está preparando el gobierno a través de un pliego de licitaciónSe llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, una reunión de la Comisión de Salud que preside José Allende. Participaron el Ministro de Salud y funcionarios de la cartera y también representantes de la Cámara de Droguerías de la provincia. Fue en torno a la polémica por la decisión del Ministerio de cambiar y centralizar el sistema de compra de los hospitales y centros de salud de la provincia.El ministro explicó las características del nuevo sistema de adquisición de medicamentos y materiales descartables, al que definió como "un proyecto de intervención en salud, parte de las políticas públicas del sector".El ministro destacó la participación de los diputados, ofreciendo el ámbito para un diálogo con los empresarios del sector de droguerías de la provincia, que se hicieron presentes en el Salón de los pasos perdidos para formular preguntas y expresar sus inquietudes respecto a la implementación del sistema.De la Rosa dijo que la reunión "sirvió y mucho para crear un ámbito más de diálogo, de acercamiento, sobre todo de acercar las dudas de un sector empresario pequeño y mediano de la provincia, que expresan preocupación lógica ante un cambio en el sistema". El funcionario agregó "yo lo expliqué muy bien acá, hoy tenemos un sistema fragmentado en 65 partes y pretendemos tener un sistema uniforme, con un control real del ministerio, con un control efectivo del gasto, con un tablero de mando, con un control de stock, con un control de provisiones, con un montón de parámetros que hoy verdaderamente no los tenemos y los que tenemos son deficientes", sostuvo el funcionario provincial.Respecto al pedido de los empresarios sobre las condiciones del pliego, De la Rosa manifestó: "Hablan un proyecto sin haber visto el expediente, entonces reitero, se hablan muchas cosas y lo que conocen son por trascendidos, por dichos, por medias palabras, por eso hoy vinimos acá y no tenemos problemas en venir todas las veces que se nos requiere"."Se pretende usar el poder de compra del ministerio para mejorar las condiciones, los precios, la comunicación. En un sistema fragmentado siempre hay injusticias y los que sufren estas injusticias son los usuarios del hospital. Porque el 70 por ciento de las personas que concurren a los hospitales están por fuera de la seguridad social. Es decir un sector altamente vulnerable de la sociedad", indicó De la Rosa."Hay distintos precios porque varía de un hospital a otro, no es la misma condición para los grandes, para los chicos y para los medianos. Ellos se oponen o pretenden oponerse a un cambio que hoy los perjudica. Mostramos hoy claramente desde la visión de gestión, cuales son los cambios que proponemos para mejorar nuestro sistema", fundamentó.En la reunión se expresó que hubo "observaciones" del Tribunal de Cuentas de la provincia respecto a este pliego que se está preparando. Sobre el tema el Ministro de Salud señaló: "Nosotros, sin la obligación de tener que ir en forma previa, hemos concurrido a los organismos de control y hemos tenido en cuenta todas y cada una de las observaciones, las hemos constado oportunamente y lo venimos trabajando", aseguró el Ministro de Salud."Se va a seguir trabajando, en el ámbito del Ministerio, porque las políticas públicas las fija el Ejecutivo, aquí se trata de los buenos oficios de un grupo de legisladores que se interesaron por el tema y está muy bien que así lo hagan", finalizó



Las droguerías piden no quedar afuera



Por su parte, desde la Cámara de Droguerías y Distribuidoras de Productos Médicos, Claudio David, afirmó que pidieron la reunión "por el mes de noviembre" cuando se enteraron "por rumores de pasillo" que se estaba armando una licitación donde "a ninguna droguería de la provincia se los iba a tener en cuenta, indirectamente".



"Lo que hemos logrado hoy es una movida interesante donde juntamos la comisión de salud y logramos que esté el ministro presente, para tratar de consensuar y de llegar a alguna especie de entendimiento por parte de las droguerías de poder participar en la licitación", agregó el empresario.



"Por lo pronto, no hemos llegado a nada, tenemos previsto el día martes una reunión con la parte técnica de salud, para ver si podemos de alguna forma ser integrantes de ese pliego", sostuvo.



"Es un pliego con demasiada cantidad de ítems donde si no cotizás la totalidad no podés estar presente, entonces es una manera de que al pequeño, que el gobierno nacional protege, se lo deje afuera, con lo que automáticamente se está destruyendo. No solo la pyme sino también las fuentes laborales y todo lo que eso acarrea", señaló David.



"Según lo que nos enteramos el pliego avanzó, legalmente fue aceptado, pero lo que queremos es que se revea y que nos den la opción de poder cotizar o por ítem, no con la condición de todo o nada. Las droguerías de la provincia, proveen y distribuyen insumos médicos en toda la provincia, donde se genera una fuente de empleo importante", explicó el empresario.



Hay más de 30 droguerías en la provincia, aunque las que integran las que integran la Cámara son 17. Entre todas suman más de 150 empleos directos y alrededor de 300 indirectos.



Comisión Técnica



Antes de finalizar la reunión, el presidente de la Comisión de Salud, José Allende, propuso -con el acuerdo de los demás diputados presentes- la conformación de un ámbito de análisis del sistema, que esté integrado por funcionarios y técnicos del Ministerio de Salud, por diputados y representantes del sector empresarial pymes del rubro droguerías en Entre Ríos. Se acordó una próxima reunión entre los designados para este análisis a realizarse en la próxima semana.



Estuvieron presentes los diputados José Allende, Alberto Rotman, Sergio Kneeteman, Ayelén Acosta, Rosario Romero, María Elena Tassistro, Alejandro Bahler, Esteban Vitor, Juan José Bahillo, Alejandra Viola, Fuad Sosa y Jorge Monge.







APFDigital