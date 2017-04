Dos jóvenes de Nogoyá se van de misión a la India y El Salvador

En la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá se realizó anoche la misa de envío y posterior agasajo a dos jóvenes de esa ciudad que decidieron integrarse al movimiento católico Puntos Corazón para misionar en uno de los 26 países donde tiene sede la entidad. Se trata de Rosario Corrales y Juan Correa, quienes tendrán como destino El Salvador e India, respectivamente.

En 2015, otra joven nogoyaense, Denise Ríos, decidió participar de estas misiones y su destino fue una zona muy humilde de Lima, Perú. Ella a través de cartas mantuvo informado a la comunidad que rezó por ella y por el éxito de su iniciativa.

Varios jóvenes argentinos partirán en los próximos meses a diferentes países para llevar la compasión y la consolación de María a todos los que sufren. Ellos se comprometen en una misa de envío en sus comunidades de origen. Y así fue anoche en una emotiva ceremonia donde los jóvenes recibieron una bendición especial y el compromiso de oración de familiares, amigos y vecinos.





Detalle

Puntos Corazón es un movimiento católico fundado en 1990.

Presente en 26 países de cuatro continentes, Puntos Corazón ofrece una presencia de amistad y consolación que permite a las personas que más sufren volver a descubrir su dignidad y avanzar con esperanza en su vida.

Propone a jóvenes vivir una misión de uno a dos años, en un barrio particularmente desfavorecido del mundo al servicio de las personas más abandonadas o sufridas, especialmente los niños.

Difunde la cultura de la compasión que pone al hombre en el centro de toda preocupación, en los barrios marginados pero también en el campo de las ciencias, de la economía, del arte, de la política.

Los jóvenes que se forman tienen que cumplir ciertos requisitos. Ninguna competencia profesional es requerida, sin embargo, es indispensable un tiempo de discernimiento y de formación. Las etapas son una entrevista personal o telefónica, dos fines de semana de trabajo y 10 días de convivencia en el verano. Después de la misión, un retiro.

El próximo sábado se desarrollará en Santa Fe, el primer retiro de formación de este año.





Testimonio

Juan Correa expresó en la página de Puntos Corazón su decisión de misionar.

"Hola a todos. Mi nombre es Juan, soy de la ciudad de Nogoyá. Estudié en Santa Fe y estoy a una materia de recibirme de profesor de Educación Física. Conocí Puntos Corazón gracias al padre Arnaud de Francia, el cual estuvo de seminarista en Paraná y realizó su diaconado en Nogoyá, dando Catequesis hace unos 10 años".

Sobre su deseo de salir al encuentro del otro manifestó. "Mi inquietud por salir de misión con Puntos Corazón nació a través de la oración a principios de 2015, año en el cual realice la formación. Estoy muy feliz ya que desde principios de este año me estoy preparando para partir en el mes de mayo hacia Kasimode, un barrio de la ciudad de Chennai en India".

Por su parte, Rosario Corrales describió: "¡Hola! Mi nombre es Rosario, me dicen Charo, soy de Nogoyá, tengo 23 años y estoy terminando mis estudios de Licenciatura en Psicopedagogía. Gracias a Dios nací y me crié en una familia muy cercana a la Iglesia. Desde que era muy chica siempre soñaba con ser misionera, ir a algún lugar lejano a ayudar, consolar al que sufre. Pero siempre fue eso, un sueño, el cual me parecía muy lejano y una locura".

Ella también se acercó a Puntos Corazón por el padre Arnaud de Malartic y a partir de allí comenzó a plantearse de qué manera podría dar a los demás un poco de toda la gracia que Dios había derramado en su vida.

"Como Dios responde con personas, me presentó a una que me hizo ver que esta locura era realmente un llamado de Dios, un regalo que Él tiene preparado para mí desde mucho tiempo. Así fue que después de mucha oración, discernimiento y acompañamiento espiritual, fui dejando los miedos y las inseguridades de lado para decirle Sí a esta experiencia de amor y compasión que Dios me propone. Me siento realmente feliz por este llamado y muy amada por Dios. Así es que me estoy preparando para salir por 12 meses al Punto Corazón Beato Faustino Pérez en San Salvador (El Salvador)".