Se llevó a cabo este jueves, una sesión especial de Diputados para homenajear a distintas mujeres entrerrianas por su trayectoria y se aprovechó la ocasión para formalizar la adhesión institucional al histórico el Paro Internacional de Mujeres realizado este miércoles en todo el país.







Ante la sorpresa del recinto, los diputados de Cambiemos Martín Anguiano y Joaquín La Madrid, no votaron el proyecto de adhesión y pidieron que "constara en acta" que no apoyaban







La Cámara de Diputados quiso manifestar un adhesión formal al Paro Internacional de Mujeres #8M realizado masivamente en todo el país en la jornada de este miércoles, en la que Paraná no fue la excepción. La iniciativa fue de la Banca de la Mujer, conformada por las representantes de todos los partidos y se firmó ayer con una foto en conjunto adhiriendo a las consignas.





La sesión comenzó primero con distintos homenajes a mujeres entrerrianas de destacada trayectoria también propuestas por las diputadas de la Banca de la Mujer. Luego de esto se trataron tres proyectos de adhesiones y declaraciones de interés. Uno fue la adhesión de la Cámara al paro.





Según pudo constatar esta Agencia, los diputados de Cambiemos Joaquín La Madrid y Martín Anguiano no solo que no adhirieron sino que pidieron a la presidencia (en ese momento ocupada por Juan Navarro) que se "dejara constancia en actas" de que no habían votado.





Ninguno de los dos fundamentó la negativa.





La adhesión al Paro Internacional de Mujeres, salió entonces, por "mayoría".









Homenajes













La diputada Ayelén Acosta homanejeó a Laura Petrucci, Cofundadora y Presidente de Fundación Crisálida de Oncología y Cuidados Paliativos para Niños y Adolescentes.













La diputada Leticia Angerosa, reconoció a la militante social de Gualeguaychú, Rosa Lucrecia Benítez, como una gran militante social, especialmente en el barrio "Totó Irigoyen".













La diputada Miriam Lambert realizó un reconocimiento al mérito y actividad artesanal de la Maestra Artesana doña Teresita Rougier de Orcellet de oficio telera (telar tijera) de origen europeo producto de la mistura de la inmigración suiza francesa en la zona del departamento Colón.













La diputada Gabriela Lena Deffilepe, decidió homenajear a Enriqueta del Carmen, nacida en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, es Maestra Normal Nacional y desempeñó diversos cargos en educación e instituciones "Ad honoren":













La diputada Rosario Romero brindó un cálido homenaje a Nora R de Clari, Psicopeadgoga, Profesora de Educación Especial, Post Grado en minoridad y Psicopedagodia Clínica. Responsable del Programa Educativo Provincial de Prevención de Adicciones.













La diputada Maria Elena Tassistro homenajeó a Lorena Beatriz Pellegrini de Giofree, Pastora, junto a su esposo al Pastor Bruno Giofree, y sus dos hijos Magali y Joel son responsables de la Asociación sin fines de lucro "Ministerios Casa de Pacto", en Gualeguay.













La diputada María del Carmen Toller, homanejó a Nélida García, que fue maestra en Ibicuí cuando se creó la Primer Escuela Secundaria.













La diputada Emilce Pross homenajeó a Silvina Maureen Buyutti, profesora de Educación Especial de Nogoyá, en el año 2012 realizó el cambio de identidad de género y en el año 2013 fue la primer docente trans del país que logró la titularidad de su cargo a través de un concurso público. (APFDigital)