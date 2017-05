Docentes y el gobierno entrerriano se reúnen para discutir salarios

Esta tarde a partir de las 16 el Salón de los Gobernadores, en Casa de Gobierno, será sede de una nueva reunión entre los gremios docentes y funcionarios del Ejecutivo provincial. En la oportunidad se volverá a escuchar el reclamo de una propuesta salarial por parte de los sindicatos, luego de que la gestión Bordet ofreciera una mejora del 3% respecto de la oferta inicial de un 18% de recomposición en tres tramos, que fuera rechazada por los maestros.









El Frente Sindical Docente había emplazado al gobierno para que antes del 2 de mayo realizara una nueva oferta salarial en virtud de que la anterior era "insuficiente".









Según se informó desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ), fueron convocados para hoy a una nueva audiencia en la Casa Gris. La reunión será luego de que el gobierno ofreciera 18% en tres tramos en una primera oferta, que luego mejoró al llevarla al 21%. El sindicato mayoritario ya tiene decidido un paro en suspenso, medida que se había en un Congreso Extraordinario de Delegados.









Acerca de esta nueva instancia de diálogo, el secretario adjunto de Agmer, Alejandro Bernasconi, realizó declaraciones a Canal Once: "Entendemos que en principio es un paso adelante porque si hay convocatoria, no imaginamos otra cosa que no sea una propuesta superadora".









"Esperamos que sea la propuesta que está esperando el colectivo docente para destrabar este conflicto", sentenció el sindicalista.









Y en esa línea, argumentó: "La última propuesta fue rechazada y tiene que ser mejorada integralmente, tanto en los montos, los tramos y en la devolución de días descontados por huelga, porque si bien se avanzó en la devolución de aquellos descuentos masivos que hicieron en su momento, seguimos teniendo casos en los que seguimos atrás". "Aunque se haya puesto en suspenso la resolución que generó el conflicto que llevamos adelante, esperamos la derogación de la misma", acotó Bernasconi. Cabe mencionar que el Frente Sindical Docente mantiene apostada una carpa blanca frente a Casa Gris en el marco de su reclamo.