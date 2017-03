Diferentes referentes de escuelas coinciden en que hay que cambiar

Tras revelarse los resultados preliminares del operativo Aprender, realizado en la mayoría de las escuelas públicas y privadas del país en octubre del año pasado, surgieron también las primeras opiniones en torno a las conclusiones iniciales.





Esta evaluación fue impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación buscando conocer los niveles de aprendizaje de las Primarias y Secundarias y si bien todavía no se supo cuál fue el desempeño de los alumnos entrerrianos –en la provincia participaron unos 35.000 chicos de 1.600 instituciones–, directivos de distintas escuelas de Paraná coincidieron en que "se necesita un cambio" para mejorar el nivel educativo.





Claudia Vallori, titular de la Dirección de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación ( CGE ) aclaró que este primer avance "es muy general" y explicó: "En abril debe llegar información con más precisiones en torno a las evaluaciones. Y a cada director de escuela también le llegará información a las que podrá acceder con una clave".





Respecto a la información que ya se difundió, la funcionaria sostuvo: "Estuve tratando de ver si es comparable con el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) que se hizo anteriormente y si los resultados son comparables. Se trata de una prueba estandarizada y es cotejada en forma general y como provincia debemos retomar la evaluaciones anteriores para ver cómo estamos. Nos ha sorprendido mucho lo de Matemáticas que se dio a conocer a nivel nacional y, si realmente son estos los resultados, debemos plantearnos poder pensar todos juntos una propuesta de acompañamiento a la escuela, en lo que es la enseñanza, para mejorar los aprendizajes".





A su vez, señaló: "Nosotros no tenemos informaciones oficiales y, de acuerdo a lo que se difundió, han sido resultados no satisfactorios y los chicos no manejan los conocimientos, pero creo que cómo se comunica y en qué contexto hay muchas cuestiones que debemos analizar, sin apresurarnos. Ahora debemos considerar esto como indicadores para poder pensar qué decisiones se deben tomar para mejorar".





En tanto, Hilda Leguizamón, directora de la escuela Primaria Nº 208 Esparza, manifestó: "No acepto estos resultados y para mí no tienen ningún valor, primero porque es una evaluación en cuya construcción no fue consultado ningún actor que esté al frente de una escuela. Partamos de la base que tenemos un ministro de Educación –dijo en referencia a Esteban Bullrich– que nunca fue educador. ¿Qué puede decir sobre educación una persona que no sabe qué sucede en las aulas y que tiene un desconocimiento total de lo que es una escuela? Así, mal puede aprobar el tipo de instrumento de evaluación que se aplicó".





Leguizamón también cuestionó que se haya aplicado un instrumento de evaluación universal para todo el país: "No es lo mismo aplicar una evaluación a una escuela de Paraná que a una de Feliciano, porque son distintos contextos; es un disparate. Otra cosa que recalcamos es que las preguntas eran todas de doble sentido: no es que los chicos no podían comprender textos, sino que la evaluación rozaba ser un mamarracho", dijo tajante y agregó: "Una evaluación de este tipo no puede dar un buen diagnóstico y lo único que hace es daño".





Sin embargo, la directora admitió: "En educación hay que dar un giro importante y reconozco que hay que cambiar muchas cosas y que hay que reciclar a los docentes, que nos deben dar mayor capacitación. Pero el presidente –Mauricio Macri– cerró 13 postítulos de muy buen nivel, con una calidad extraordinaria y con gran exigencia, donde entraban miles de docentes en la plataforma virtual del Ministerio de Educación. Los cerró solo porque eran del gobierno anterior".





Asimismo, expresó: "Necesitamos un cambio urgente en la escuela Primaria y mucho más en Secundaria, pero debe ser un cambio de verdad, no esos maquillajes que se hacen. Desde que me recibí en 1969 nunca he visto un cambio profundo en la escuela Primaria y hay que apuntar a los institutos de formación, que son un desastre, y me animo a decir esto porque recibo docentes recién recibidos. Cuando egresan llegan a escuelas complejas como la mía y no saben qué hacer, y los directivos no sabemos qué hacer con esos docentes", aseguró.





Por su parte, Patricia Rivero, directora de la escuela Bavio, confió: "Lamentablemente no nos sorprendieron los resultados porque es la realidad que uno va observando en las escuelas. Se han hecho pruebas de este estilo en otros años y lo que se evaluó fueron la parte de interpretación y de comprensión". Acto seguido, reflexionó: "Hay que ser realista en que la educación necesita un cambio. En la parte de comprensión lectora nosotros lo notamos y estamos abocados justamente en proyecto para modificar estas situaciones, trabajando en conjunto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) desde el aspecto de la literatura infantil y de las TICs".





Rivero, quien trabaja en la docencia hace 30 años, opinó: "Por ahí esta evaluación es una oportunidad para decir 'estamos acá, esta es la realidad' y plantearnos qué vamos a hacer. Un aspecto fundamental sería darle mayor capacitación a los docentes, y el perfeccionamiento tendría que ser obligatorio y gratuito, que es una lucha de toda la vida".





Adriana Jacob, la directora de escuela Nº 1 Del Centenario, coincidió en cuanto a que tampoco la sorprendieron los primeros resultados del operativo Aprender: "Lógicamente siento pena. Estas problemáticas que se vieron ahora son las que generalmente, al estar en un cargo directivo, se suelen observar. Siempre estamos insistiendo en nuestros docentes que rescaten la lectura, la escritura y la comprensión de lo que leen y escriben, ya que es primordial. En Matemáticas también le damos apertura a que resuelvan como quieran pero que comprenden un problema y que manejen las operaciones fundamentales".





Jacob valoró que el Plan Maestro anunciado por el gobierno nacional debe plantear objetivos que la escuela pueda lograr y que sean prioritarios: "Creo que son demasiados objetivos y a muy largo plazo", comentó, y concluyó: "Frente al vertiginoso avance de la comunicación, de los medios informativos, de la tecnología, creo que a los chicos les tenemos que dar herramientas que les sirvan para la vida".













***

Férrea defensa y reivindicación de la escuela pública













El martes, al adelantar los resultados del operativo Aprender, el presidente Mauricio Macri pronunció una frase que despertó fuertes cuestionamientos, al referirse a "la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública".

Sobre ello, Claudia Vallori opinó: "Creo que a la sociedad en general le ha dejado un sabor amargo. Y como docente, lo tomé con mucha tristeza. La mayoría venimos de la escuela pública y que todos tengan la oportunidad de estudiar fue un principio que no solamente se declamó sino que fue una realidad. Y a esto fundamentalmente lo tenemos que defender entre todos".

Hilda Leguizamón aseguró sentirse "dolida" y "pisoteada" por los dichos de Macri y señaló: "Como defensora, como soy, de la escuela pública a eso tampoco lo puedo aceptar. En mi escuela se enseña Inglés desde 4º grado de la mejor manera, y mis alumnos manejan 30 computadoras por día. Estamos a la altura de cualquier escuela privada".

Por su parte, Patricia Rivero expresó: "No estoy de acuerdo con esa palabra que usó al decir a 'caer' en la escuela pública. Trabajé en las dos, privada y pública, y a mis hijos opto mandarlos a escuela pública. Me parece que habría que hacer un cambio en este sentido".

Por último, Adriana Jacob afirmó: "Soy defensora de la escuela pública, aunque cursé la Primaria y la Secundaria en una privada, y también en este ámbito desarrollé mis primeros años de docencia, donde empecé hace 31 años".