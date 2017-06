Dieron luz verde al proyecto de soberanía energética

En sus principales lineamientos, la iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo deberá "acordar, convenir y concertar con las restantes jurisdicciones provinciales o nacional; lo relativo en cuanto al uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes".

Al fundamentar el proyecto Giano argumentó: "Creemos que el gobierno nacional no nos paga por el río ni por la energía que genera el río, y si somos dueños del recurso, somos dueños de sus frutos", resaltó. "Se trata de un proyecto que declara, por un lado, la propiedad originaria de nuestros recursos naturales, principios claramente constitucionales, y también y como consecuencia la soberanía energética provincial" aclaró el legislador.

Y recordó, entre otras cosas, que "partir del año 1994, en la nueva Constitución nacional se estableció que corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales de su territorio. Creemos que Entre Ríos tiene dos recursos naturales -los hídricos- también la energía natural que se genera".

En otro aporte al respecto, el presidente del bloque peronista indicó: "Esta ley ayudará al Poder Ejecutivo provincial y a los legisladores nacionales a gestionar la provincialización de Salto Grande ante el gobierno nacional".

***

Voto a favor, pero con objeciones

Por su parte, Raymundo Kisser (Cambiemos- Paraná ) destacó: "Si bien compartimos muchos argumentos, nosotros decimos que la metodología para reclamar lo que es nuestro no es en el marco de una ley provincial. No estamos en contra de que este complejo hidroeléctrico sea de los entrerrianos, sino en cuanto a que no lo podemos reclamar por una ley provincial", remarcó.