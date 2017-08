Dieron a conocer los fundamentos de la condena a Mazzaferri

El Tribunal Oral Federal de Paraná conformado por los jueces Jorge Gallino, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci dio a conocer los fundamentos de la condena a 20 años aplicada al expolicía federal José Darío Mazzaferri.









El jueves, en el recinto de Urquiza 868, se dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia en la que se dieron los argumentos en que se responsabilizó a Mazzaferri como coautor de los delitos por los que fue acusado: asociación ilícita, torturas, secuestros y allanamiento ilegal de domicilios.





Los hechos ocurrieron durante la última dictadura cívico militar en Concepción del Uruguay, durante los acontecimientos que se recuerdan como La Noche del Mimeógrafo





Respecto del pedido de la querella para que los delitos sean tenidos como ocurridos en el contexto del genocidio, los jueces Caballero de Barabani y Gallino argumentaron que "las querellas solicitaron que se declare que los delitos cometidos en los presentes fueron en el marco de un genocidio, argumentando que las víctimas de autos se encuentran dentro del grupo nacional protegido por la Convención".









En la opinión de los magistrados "las víctimas aquí tratadas, no quedan contenidas en este grupo nacional, ya que si hay alguna característica en común entre ellas, es la ideología política o su vinculación directa o indirecta con la misma, y los grupos políticos claramente no están previstos en este artículo 2 del Convenio citado". En otro de los puntos de la argumentación, advirtieron que "es indudable que en el caso de autos se trata de personas pertenecientes y referentes de un grupo heterogéneo que no se diferencia nítidamente del resto de la población por alguna característica en común, como ser raza o religión. Este grupo, para poder pensar en su común denominador, estaba conformado a partir de la construcción del "enemigo" al régimen imperante que los represores iban formulando".





















Otros casos









Los querellantes habían solicitado en el debate que sean investigados otros casos. En cuanto a esta petición, el tribunal resolvió librar oficio a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay para que se remita testimonio de las denuncias vertidas en la audiencia respecto de la posible comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Manchado Rodríguez y El Cordobés, "conforme a los testimonios de Roque Minatta, Juan Carlos Rodríguez y César Román.













El caso









En esta causa se investigaron los hechos ocurridos en Concepción del Uruguay en julio de 1976, durante la última dictadura cívico militar, que tuvieron entre sus víctimas a estudiantes secundarios que fueron detenidos el 19 de julio de ese año y permanecieron cautivos ilegalmente en la Delegación de la Policía Federal, donde también fueron torturados. Los jóvenes eran militantes políticos que protestaban contra la dictadura de Jorge Rafael Videla, para lo cual distribuían panfletos que habían impreso con un mimeógrafo. La búsqueda de ese instrumento fue el eje de los interrogatorios, dado que la protesta era considerada un acto de "subversión", y por eso estos episodios se recuerdan como La noche del Mimeógrafo".









Mazzaferri era quien comandaba la patota que se encargaba de secuestrar a los militantes y mantenerlos cautivos en la sede de la Policía Federal, donde él mismo se encargaba de someterlos a salvajes torturas. Además era él quien enseñaba a sus pares cómo usar la picana. En este caso, el tribunal condenó por mayoría a Mazzaferri, dado que Otmar Paulucci, voto en disidencia. Para este juez, a diferencia de lo que consideraron sus pares, Mazzaferri debía ser absuelto del delito de asociación ilícita. "Si bien se ha acreditado la comisión de los hechos delictivos por el que resulta condenado el imputado sobre la base de maniobras realizadas de manera organizada (privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio) por múltiples actores, lo que demuestra la participación del mismo en diferentes hechos, pero no se llega acreditar la existencia de todos los elementos que configura el tipo penal", dijo Paulucci.