Destacaron logros del kirchnerismo y respaldan la gestión de Bordet

Una de las figuras que surge como articulador de estos encuentros, y a la vez aglutinante de los matices que se expresan en las diferentes miradas políticas, es el dirigente Edgardo Massarotti, quien fue titular de la Asociación Trabajadores del Estado durante varios años y también participa activamente de sector políticos, especialmente luego de apartarse de la conducción del sindicato.





También participaron de la reunión el presidente del bloque de senadores provinciales Ángel Giano; el ministro de Turismo Adrian Fuertes; los exintendentes Daniel Irigoyen, (Gualeguaychú), Julio Cesar Aldaz, (Basavilbaso), Marcelo Bisogni (Concepción del Uruguay), Blanca Osuna (Paraná) y Claudia Gieco (Diamante); el dirigente uuguayense Carlos Maria Scelzi; el diputado Pedro Baez, el dirgente del Frente Grande Néstor Loggio, y varios dirigentes entre los que se destacan Massaroti, el victorienjse César Echart, la gualeya Paola Rubattino, el exdiputado provincial Raúl Barrandeguy y Tomas Luján, entre otros.





Asimismo participan dirigentes y concejales de varios ciudades de distintos departamentos. El grupo no incluye al intendente de Gualeguaychú Esteban Piaggio ni al diputado nacional Julio Solanas.





El documento





"Dijimos en la campaña que Macri y la Alianza Cambiemos mentían. Transcurridos 500 días de gobierno, queda claro lo que son. Propusieron cambiar para mejor, pero lo que vemos es privilegios y riqueza para pocos y ajuste para la mayoría. Dijeron una cosa y hacen otra, y eso es una verdadera estafa electoral", arranca el comunicado refiriéndose a la gestión que encabeza Mauricio Macri.





"Al modo del ladrón que grita 'al ladrón, al ladrón' buscan tapar sus atropellos denunciando corrupción cuando son campeones de la corrupción estructural y para ello cuentan con el más fabuloso blindaje mediático que jamás haya existido. Sin embargo, el pueblo tiene capacidad de lucha por sus derechos, como lo mostró en sus reclamos contra el tarifazo, las movilizaciones del movimiento obrero, de las mujeres, y en la magnífica expresión ciudadana contra la impunidad del 2x1", señalaron .





"Nuestra principal tarea es derrotar electoralmente al macrismo en 2017 para frenar el fenomenal ajuste que preparan. Y para ello es necesario la mayor unidad posible para enfrentar a este Gobierno que tiene la suma del poder económico, financiero, del Estado, el partido judicial y a los grandes medios", precisaron luego. La construcción de la unidad debe hacerse con todos los que compartan el objetivo de "frenar al neoliberalismo prebendario", aunque sin constituir "un rejunte puramente electoralista y a cualquier precio, ni tampoco un amontonamiento de posturas antagónicas, o un mero acuerdo de cúpulas".





Para ello entienden necesario acordar "programa que nos contenga a todos. Y respetando que las contradicciones que existan se deben resolver a través del debate, en forma democrática y orgánicamente. Sostenemos además que esa unidad tiene que expresarse en nombres concretos, que sean los mejores por militancia, participación, idoneidad, historia, y compromiso con los trabajadores y los humildes. Un primer paso es evitar la descalificación de quienes deberían ser parte necesaria de esa construcción", apuntaron.





Además de defender las conquistas de los doce años de kirchnerismo, el sector indicó que también "hay que defender lo hecho en la Provincia por el peronismo en los últimos años, su armonía en la relación con los municipios, 63% de crecimiento industrial (superior en un 150% que el promedio nacional) entre 2007/13; el apoyo permanente a todos los sectores productivos, el crecimiento extraordinario de nuestro turismo, el incremento de la actividad del sector construcción, el 19% de aumento de estudiantes secundarios y superior no universitario; un 22,7% de baja en la mortalidad infantil, el menor índice de la historia, la construcción de escuelas y caminos, las 50 localidades que hoy cuentan con gas natural...", entre otros aspectos.





También se reivindicó el accionar de la administración de Gustavo Bordet, que "en un escenario claramente adverso y reafirmando su condición de peronista se ha hecho cargo y no sólo no ha despedido a nadie, dialoga, acuerda con los trabajadores, no reprime y aumenta los salarios por encima de la inflación, sino que sostiene con recursos propios las obras públicas y -para que los entrerrianos no sufran- la continuidad de programas nacionales que el macrismo dejó caer tales como el Conectar Igualdad, Remediar, Fines, Programa de Salud Sexual y Reproductiva", indicaron, entre otros varios programas que el gobierno de Cambiemos decidió dejar sin efecto.

Se desarrolló el jueves en Villaguay un acto político que marcó la continuidad de otros encuentros que van creciendo en convocatoria y que tienen una fuerte impronta de reivindicación de los ocho años de gestión kirchnerista.