Destacan que el trabajo en equipo es clave para tratar las adicciones

Cada vez más personas de todas las edades están expuestas al flagelo de la droga. Si bien en Entre Ríos no existen cifras concretas ni estadísticas actualizadas sobre el consumo de sustancias, quienes están al frente de instituciones abocadas a brindar un tratamiento afirman que la cantidad de personas que buscan ayuda crece exponencialmente. Atento a la complejidad de esta demanda, quienes están al frente de las instituciones abocadas a brindar una respuesta para contrarrestar los efectos de esta problemática, destacan que el trabajo interdisciplinario es fundamental.

Tal es el caso del Centro Huella, situado en calle Manuel Gálvez 215 en la capital provincial, donde resaltan la importancia del trabajo en equipo para brindar un tratamiento. "Tenemos un grupo de profesionales muy amplio, que incluye psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, comunicadores sociales. Es un equipo muy interesante a nivel interdisciplinario y se trabaja de acuerdo a las necesidades de cada persona. La atención es de lunes a viernes de 7 a 19", señaló a UNO Lilia García, a cargo de la institución, que es pública y de acceso gratuito y depende de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia.

García comentó que este mes expandieron su campo de acción y destinaron un espacio exclusivo para mujeres: "Si bien en general quienes se acercan a hacer una consulta son mayormente varones, vienen algunas mujeres y por eso abrimos este espacio diferenciado para que las mujeres, ya que tienen características particulares".

En referencia a cuántas personas atienden, sostuvo que por semana reciben entre 350 y 400 consultas, principalmente de hombres de entre 20 y 45 años y también de gente de más edad, aunque no en todos los casos continúan un tratamiento. Para quienes sí lo hacen, se plantean objetivos que se centran "no solo en dejar de consumir, sino en la recuperación en los ámbitos social y laboral, en la construcción de proyectos laborales", entre otros aspectos que refieran a un proyecto de vida de la persona. En este sentido, expresó: "La recuperación es un término que trabajamos más de modo cualitativo que cuantitativo. No nos centramos en la cantidad de gente que se recupera, sino en qué aspectos de su propia vida puede recuperar para edificar un proyecto de vida más saludable".

En un sentido similar trabajan en la asociación Lázaro, aunque con la diferencia de que quienes inician un tratamiento se alojan en la institución. El establecimiento, que funciona bajo la órbita de instituciones de la iglesia Católica y fue gestado por la iniciativa de un grupo de sacerdotes preocupados por contrarrestar las secuelas de la droga, se sustenta básicamente con aportes de socios y colaboraciones de particulares.

El padre José Barreto es una de las personas a cargo, junto con el celador Jorge Achor, y contó a UNO que comenzaron con esta propuesta en diciembre de 2015, en una casa en barrio Paracao y luego se trasladaron a calle Caputto casi Hernandarias. "Allí alojamos cerca de 25 muchachos, y el tratamiento no es ambulatorio; es una opción y cuando el chico quiere salir puede hacerlo. Sucede que apuntamos a la recuperación de chicos de la calle que andan en las plazas, deambulando de casa en casa de amigos que les hacen el aguante, o en aguantaderos que también se arman reclutando a este tipo de gente, que lamentablemente es víctima del narcotráfico de otra manera. También recibimos chicos del interior de bajos recursos, en cuyos casos su familia no tiene las mismas posibilidades que tienen otros pibes con padres que les pueden pagar un tratamiento. Nosotros no les cobramos un peso y si pasan por las parroquias o por algún sacerdote conocido, les pedimos a las comunidades que nos apoyen con comestibles".

Asimismo, el sacerdote comentó que la modalidad del tratamiento incluye la participación en talleres, como jardín, huerta, granja, de hojalatería, viveros. "Ellos mismos cuidan el predio y algunos también se dedican a la limpieza y a la cocina. Los familiares los pueden visitar una vez por semana o los chicos pueden salir en el caso de que hayan avanzado en el tratamiento", comentó, y por último señaló: "Hemos construido un equipo de voluntarios que trabajan con nosotros, con psicólogos, psiquiatra, médico clínico, asistente social y sacerdote, y también hay algunos docentes y profesionales que dirigen los talleres, como un ingeniero agrónomo, un veterinario, un maestro carpintero y un pibe que está trabajando la carpintería".

"A la gente no le gusta hablar de internación. Los chicos están alojados porque preferimos trabajar en un ambiente comunitario, ya que muchas veces ellos provienen de familias que no están bien organizadas. Buscamos que estén en una comunidad que primeramente tiene mucho de humano y en segundo lugar también de religioso, para que entre ellos se contengan. Y gracias a Dios los pibes que ya están bien encaminados sostienen a los que recién ingresan y en ocasiones son como hermanos mayores para los que recién inician este camino", expresó el cura, y además destacó que muchos de los jóvenes que lograron "salir de su intoxicación hoy están cursando la escuela Primaria o Secundaria para jóvenes y adultos".





"Hacen falta más espacios"

Frente a una problemática cada vez más compleja, los centros que brindan tratamientos ambulatorios o bajo la modalidad de internación en la provincia se tornan insuficientes. En la actualidad existen contados centros privados que atienden esta problemática: son dos en Paraná, dos en Concepción del Uruguay y uno en el departamento Islas del Ibicuy, además de un espacio que funciona en Libertador San Martín. En referencia a las alternativas en el ámbito público, en la capital provincial está el Centro Huella, y desde la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones (Selca) indican que funcionan tres Centros Preventivos Locales contra las Adicciones (Cepla), ubicados en Concordia, Colón y Gualeguaychú.

Consultado sobre si los espacios que funcionan en la provincia bastan para contemplar la recuperación de quienes padecen adicciones, el padre José Barreto analizó: "Creo que ni en Paraná ni en el resto de Entre Ríos hay lugares suficientes para atender esta problemática. Me parece que estamos lejos de poder resolver este flagelo, que ataca a jóvenes y también a adolescentes y niños. Es un trabajo que tenemos que afrontar entre todos y tomar conciencia de que no solamente deben ocuparse la Policía y la Justicia, sino además las instituciones educativas y sociales, los sindicatos, la familias por supuesto y también nuestras parroquias".

Si bien hace un año se anunció la construcción de dos Centros Educativos Terapéuticos (CET) en Paraná –uno situado en barrio Gazzano y el otro en Anacleto Medina– aún no se concretaron.





Entre Ríos en el Consejo Federal de Drogas

Referentes provinciales de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), dependiente del Ministerio de Salud, participaron de la primera asamblea nacional del año del Consejo Federal de Drogas (Cofedro), que sesionó en Buenos Aires el jueves y viernes de la semana pasada . Allí se presentó la instrumentación de la Emergencia Nacional en Adicciones, que incluye acciones terapéuticas y preventivas.