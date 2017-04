Desde María Grande a Chipre para el sostenimiento de la paz

Desde chico el cabo segundo comando anfibio Rodrigo Taborda supo que su futuro giraría en torno al mundo militar. Ahora, desde Chipre, reafirmó la decisión de pertenecer a la Armada Argentina prestando ayuda y colaborando en el mantenimiento de la paz.





Nació en María Grande el 25 de febrero de 1991. Al hacer memoria sobre aquello que lo motivó a formar parte de la Armada, y específicamente de la Agrupación Comandos Anfibios, evocó algunas películas que de chico despertaron su temprano interés por la profesión; y recordó los desfiles militares que facilitaron su acercamiento hacia los infantes de Marina.





"Me llamaban la atención los uniformes, el equipamiento, el armamento. Además, siempre me gustó la aventura y la acción, por eso sabía que tenía posibilidades", dijo en una entrevista de Gaceta Marinera a la que accedió UNO.





En su familia nadie estuvo vinculado con las Fuerzas Armadas, así que al no contar con referencias cercanas se ocupó de recabar la mayor cantidad de información e investigar sobre las diferentes actividades que podría desarrollar en el futuro. Una vez convencido de que era lo suyo, no lo dudó y se inscribió.





"Trabajé como bombero voluntario durante cuatro años en María Grande; y una semana antes de viajar para rendir en la Escuela de Suboficiales de la Armada en Puerto Belgrano, pedí la separación (de ese puesto)".





En Entre Ríos quedaron sus padres, hermanas y amigos, quienes lo impulsaron en todo momento a seguir adelante y no bajar los brazos por la tarea que se propuso emprender. La distancia se hizo notar, pero siempre tuvo bien en claro que el esfuerzo valdría la pena. Y de verdad que valió. Para 2012 egresó como cabo segundo de Infantería de Marina con la especialidad infante. Esto lo impulsó a continuar superándose y, tras un año de exigentes adiestramientos desde el aire, en tierra y en el mar, Taborda alcanzó el gran anhelo de ser comando anfibio: aquello con lo que soñaba de pequeño por fin fue una realidad.





"Pude cumplir con todo lo que me había propuesto desde un primer momento, siempre paso a paso y dando lo mejor de mí", dijo a modo de balance personal.





Con respecto a la agrupación a la que pertenece, rescató la forma de trabajar y los valores que se promueven: "Es una hermandad donde la unión y el compromiso se extienden más allá de un horario laboral. Todos los días se aprende algo nuevo".









***

En la misión













A fines de 2016 el cabo Taborda supo que formaría parte de la Fuerza de Tarea Argentina que actualmente presta servicios en la misión de paz de las Naciones Unidas en Chipre. Sin dudas una oportunidad enriquecedora tanto a nivel profesional como humano.





El contingente Nº 49 partió hacia la isla mediterránea en distintos vuelos entre el 17 y el 21 de febrero.





Rodrigo permanecerá allí durante seis meses desarrollando patrullajes y procurando evitar posibles conflictos entre las zonas turcochipriota y grecochipriota. Lo acompañan en sus tareas diarias efectivos del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y militares extranjeros de Chile y Paraguay, además de interactuar con militares de otras naciones.





"Nunca había salido del país, así que es toda una experiencia nueva", apuntó.





Entre sus expectativas personales, resaltó como principal aspiración el hecho de aprovechar al máximo la interacción con profesionales de otras fuerzas y países: "Ese intercambio de saberes te brinda la posibilidad de conocer distintos métodos de trabajo sumamente útiles para el futuro", agregó.





En su forma de hablar uno percibe el orgullo por representar a la Argentina en el exterior: "No me interesa ser un simple espectador de la realidad, quiero colaborar con todo lo que esté a mi alcance; para eso me formé y continúo trabajando", declaró. Asimismo, también es consciente de la responsabilidad que dicha tarea acarrea y la asume con el firme compromiso que lo caracteriza.









***

Harán un panel sobre Malvinas y la II Brigada









Invitaron a participar de una exposición que lleva como título: Desempeño de la II Brigada Aérea en la Gesta de Malvinas.

Esta iniciativa se realizará hoy a las 19 en el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea de la capital provincial ubicado en Belgrano 157 de Paraná.

La exposición estará a cargo del comodoro (R) veterano de guerra de Malvinas Narciso Juri, quien además hablará acerca de la multiplicidad de tareas que desarrolló el Escuadrón Fénix. El mismo fue conformado por los aviones Lear Jet pertenecientes al Grupo 1 Aerofotográfico de la II Brigada durante la guerra de Malvinas y es reconocido en el país por las tareas encomendadas.