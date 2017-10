Denunció que fue discriminada en un boliche y recurrirá al Inadi

El jueves pasado Keylys Gómes, una santafesina que estudia una carrera universitaria en Paraná, cumplió años y se dispuso a festejarlo con sus amigas en un conocido local situado en avenida Ramírez al 3000, que funciona como bowling, resto-bar y boliche, y donde los jueves hay karaoke. Eran ocho mujeres en total, de 20 y 21 años, y con alegría llegaron al lugar para disfrutar de una noche especial. Sin embargo, el personal de seguridad les impidió el paso, aduciendo que una de ellas estaba vestida "muy provocativa", según contó a UNO Keylys, quien hizo un contundente descargo en su perfil de Facebook exponiendo el infortunado momento, por lo que recibió numerosos mensajes de apoyo.





La joven afirmó que esta semana irá al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) para asesorarse y hacer una presentación, con el objetivo de denunciar esta situación "para que todos vean que la violencia machista está presente en todos lados y hace mal", indicó.





"Hay que aclarar, aunque no sea necesario, que estábamos todas vestidas acorde, con un top y short, y algunas de jeans. Nos siguieron hablando, dijeron que todos los boliches participaron de una reunión informativa que organizó el Inadi y ahí se firmó una reglamentación, en la cual supuestamente acordaron que las chicas no podían entrar a ningún lado (y cito tal cual): 'con las tetas al aire'. Aclaro que ninguna de nosotras estaba vestida de esa forma, obvio que nos ponemos ropa para salir y no salimos con el torso desnudo. Todos nos vestimos para salir a la calle", expuso la joven en las redes sociales, como parte del extenso texto publicado. En este marco, les preguntó a los que le impidieron al entrada cuál es la reglamentación que mencionaban. "Insistí porque me pareció muy contradictorio que el Inadi, que es la institución que está luchando justamente contra la discriminación, avale una reglamentación de esa índole, pero me respondieron que no preguntara más".





Keylys recuerda con amargura el hecho y al respecto señaló: "Primeramente fueron los patovicas los que nos negaron la entrada, diciéndonos que estábamos vestidas para provocar, y luego nos preguntaron si queríamos que llamaran a la dueña, aclarándonos que eso iba a ser para más quilombo. Les dijimos que sí, pensando que al ser una mujer iba a ser otro el trato. Pero no hubo diferencia. Ella también nos dijo que estábamos muy provocativas, que así está el mundo hoy en día, y que no nos iba a dejar entrar porque estábamos mostrando mucho. Nos habíamos juntado para festejar y sucedió esto. Honestamente fue una situación horrible. Mi amiga se largó a llorar, nos sentimos muy mal y por eso decidimos hacerlo público".





Consultada sobre el tema, Silvia Campos, delegada en Entre Ríos del Inadi, aclaró: "Por este caso concreto no hemos recibido denuncia y por este motivo no tengo un conocimiento directo de la cuestión, pero estamos al tanto por lo que se publicó en las redes". No obstante, comentó: "Una vez que la gente va a denunciar al Inadi a boliches o espectáculos públicos en razón del famoso derecho de admisión que se invoca y por el cual a la persona no la dejan entrar, nosotros lo que hacemos generalmente es llamar a la parte denunciada para intentar una conciliación entre ambos. Muchas veces se genera un compromiso desde los dueños del boliche o del lugar para que realicemos capacitaciones con el personal, para precisamente informarlos en qué consiste ese derecho de admisión y cuáles son sus límites. Nuestra idea es ir más allá y que se pueda hablar de derechos humanos, de estereotipos y que no haya discriminación".





Por otra parte, Campos desmintió que se haya firmado una reglamentación entre el organismo y los referentes de los boliches, como presuntamente dijeron las personas a cargo de la seguridad del local cuestionado. "Hicimos una capacitación en función de estas prácticas restaurativas, porque intentamos que, en principio, vaya cambiando la cuestión, trabajando en la prevención, con la idea de tener una sociedad mas pacífica y menos discriminadora, que es nuestra tarea", dijo.





Asimismo, recalcó que es la ley nacional 26.370 de Espectáculos Públicos la que regula la actividad, y puntualizó que si bien es una norma que rige en el país desde 2008, Entre Ríos adhirió recién este año. Sobre este aspecto, sostuvo: "Esta ley regula todo el tema de habilitaciones y el derecho de admisión, pero también es importante aclarar que, como todo derecho, es relativo y no absoluto. Entonces, por más que los dueños o los controladores del lugar tengan el derecho de admisión, la ley también establece cómo debe ejercerse, y se tiene que fundar en cuestiones objetivas, no en una interpretación subjetiva".





En referencia a este punto, instruyó: "Una cuestión objetiva es que el lugar sea para mayores de 18 años y alguien de menos edad no puede entrar, o no se le permita el ingreso a una persona que manifieste actitudes violentas que pongan en peligro el lugar o a los otros, o haya consumido alcohol o estupefacientes, o que porte arma; al igual que si hay un límite horario de ingreso o en la capacidad del local en cuanto a cantidad de personas y por eso no se admita a nadie más".





No obstante, comentó que en el organismo muchas veces suele recibir consultas de gente que no pudo pasar a ciertos lugares por cuestiones subjetivas, como la forman en que están vestidos, porque llevan gorra o visera, por su apariencia física o porque no responden a determinados estereotipos o características. "Es muy importante que las personas que se sienten discriminadas hagan la consulta o radiquen la denuncia en el Inadi, o en Defensa al Consumidor. Puede haber violencia de género en estas situaciones y es fundamental que los ciudadanos nos comprometamos", dijo por último, informando que la dependencia a su cargo funciona en San Juan 173 en la capital provincial, y se puede ir en persona o llamar al 0343-4232034, o escribir al correo entrerios@inadi.gob.ar.













***

Una delgada línea que debe ceñirse con leyes













Silvia Campos señaló a UNO que la Ley nacional 26.370 de Espectáculos Públicos no solo prevé el derecho de admisión sino que además reglamenta quiénes pueden ser controladores de admisión y permanencia. A nivel nacional hay un registro y en la provincia, como hace poco se adhirió a la ley, se trabaja para crearlo con un grupo de trabajadores del sector. "Se tienen que capacitar en un montón de cuestiones, en derechos humanos por ejemplo. En Entre Ríos hay un grupo que está intentando nuclearse y hemos mantenido reuniones para cumplimentar la ley", dijo, y mencionó que también se está trabajando en conjunto con el concejal Emanuel Gainza en la elaboración de una ordenanza al respecto.

"La gente que trabaje en los boliches tiene que estar capacitada y preparada, por eso está bueno que se generen estas conductas previas para prevenir un montón de cuestiones", recalcó.

Consultado sobre el tema, Nelson Lafauci, quien fue durante mucho tiempo de la ya disuelta Cámara de Bolicheros de Paraná y tiene amplia experiencia en el rubro, opinó: "Si bien no hay una reglamentación sobre cómo alguien tiene que ir vestido, cada local tiene su perfil de público. La gente se produce para salir y nadie va por ejemplo vestido con ropa de gimnasia o con una camiseta de un equipo de fútbol. Yo los dejo pasar para no tener problemas, pero no sé cómo fue el caso del boliche cuestionado. Los propietarios deberían dar las explicaciones del caso. Sé que no se puede discriminar por cómo va a alguien vestido, ni por raza, ni religión".