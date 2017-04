Denunciaron al juez Carlos Rossi, quien pidió licencia por depresión

Se concretaron ayer las denuncias anunciadas por legisladores contra el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, a raíz de haber sido quien tomó la determinación de otorgar el beneficio de la libertad condicional a Sebastián Wagner, detenido por el asesinato de Micaela García





Una de las denuncias llevó la firma de todos los diputados justicialistas (excepto de Diego Lara, por ser el presidente del Jurado de Enjuiciamiento) y de la senadora nacional Sigrid Kunath. Los cargos que se formulan son "falta de idoneidad para el cargo y mal desempeño" en su función. En los fundamentos de la misma se explica que el juez desoyó dos serias advertencias de los equipos especializados del Juzgado y del Sistema Penitenciario. Ambos informes se oponían a la libertad condicional de Wagner, quien cumplía una condena por dos abusos sexuales.





"Todo juez de Ejecución debe evaluar con equilibrio lo que dispone la Ley nacional Nº 24.660 -que establece un régimen de cumplimiento de la pena y recuperación de libertades- y el derecho de las víctimas y del conjunto de la sociedad que está garantizado por nuestra Constitución nacional: el derecho de tener un sistema judicial que nos proteja. En este sentido, las evaluaciones de los especialistas no pueden, ni deben, ser desoídas por los jueces, como ocurrió en este caso", se indica en la presentación.





"La falta de idoneidad del juez Rossi quedó demostrada también en la falta total de perspectiva de género de su decisión, que minimizó el peligro que ciertos varones representan para las mujeres. Da la impresión de que su accionar obedeció al mero capricho o la aplicación dogmática de las normas. Finalmente, su mal desempeño tuvo una consecuencia irreparable: el femicidio de Micaela García, como todas las pruebas reunidas hasta el presente lo indican", se agrega.





La senadora Kunath hizo hincapié en la necesidad de visibilizar y concientizar sobre la problemática de la violencia de género. "Pero es necesario además revisar desde los operadores del sistema judicial la incorporación de la perspectiva de género en sus fallos, en su saberes, y también todo el cambio en la legislación que ha habido en los últimos tiempos, como por ejemplo la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal, la sanción de la ley de Protección Integral de las Mujeres y la derogación de la figura del avenimiento, entre otras normas que tienden a la protección de las mujeres y a la sanción y prevención de la Violencia de Género".





Por su parte el senador justicialista Aldo Ballestena (La Paz) presentó también ayer una denuncia contra Rossi y pidió su suspensión inmediata en el cargo.





Las pruebas ofrecidas son similares en todas las denuncias, básicamente el fallo del juez y los informes que le aconsejaban no dar la libertad condicional a Wagner.





Los senadores y diputados provinciales de Cambiemos se reunieron en el Concejo Deliberante de Gualeguay, en un encuentro en el que también participaron el senador nacional Alfredo De Angeli; el presidente municipal, Federico Bogdan, concejales y funcionarios.





Emitieron un comunicado de acompañamiento con los familiares y amigos de Micaela García y de reconocimiento a quienes se comprometieron activamente en el esclarecimiento del caso y en los intentos por encontrar a Micaela con vida.





Tras las apreciaciones del domingo del presidente Mauricio Macri, indicando que "no se puede tener jueces así", los legisladores de Cambiemos firmaron una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Penas Carlos Rossi, por mal desempeño de sus funciones y, eventualmente, otras causales, entendiendo "que actuó de una manera notoriamente irresponsable al otorgar el beneficio de la libertad condicional a un condenado por reiterados casos de violación; a pesar de los numerosos y contundentes elementos de juicio que desaconsejaban tal decisión", indicaron. Señalaron luego: "Fallaron las instituciones del Estado con el juez Rossi a la cabeza, por lo que se propicia su separación del cargo".





Igualmente formularon un compromiso de "seguir trabajando en pos de lograr la sanción, reglamentación y aplicación de leyes que redunden en mejores condiciones de seguridad para todos los entrerrianos, que hoy sufren las consecuencias trágicas de un Estado ausente y la falta de políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y la violencia en general, y de la violencia de género en particular".





En ese sentido impulsarán el tratamiento de proyectos, entre ellos el que impide el juicio abreviado en ciertos casos, tales como los delitos aberrantes contra la integridad sexual y en los que estén involucrados funcionarios acusados de corrupción.





Reclamarán también la urgente reglamentación de la Ley Nº 10.015 del 2010, que crea el Registro de Violadores, la sanción de la ley que establece el uso de pulseras magnéticas para personas condenadas por violencia de género, y el mejoramiento del sistema carcelario entrerriano.









***

Castrillón: "Excesivo garantismo"













El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón sostuvo ayer: "El fallo del Rossi –al que criticó duramente– es lo que llamamos hecho por gente garantista. Se inscribe dentro de la corriente garantista y seguramente (el juez) va a responder que existen muchos autores garantistas que piensan de esa manera".





Sobre el tema, aportó un dato: "Desde 2006 a la fecha en los pedidos de conmutación de pena o de condicional por delito sexual, que lo decide el pleno del STJ, el resultado siempre fue ocho a uno. El único que votó en contra fui yo. O sea que la conducta de juzgarlos desde el punto de vista objetivo y garantista ha sido una moneda constante. Si se cambia el excesivo garantismo por parte de quien administra la Justicia Penal, evidentemente va a tener un cambio, y una respuesta diferente en la sociedad".





Sin embargo Castrillón no cree que el garantismo sea una situación asociada a un sector político, tal como expresó el ministro de Justicia Germán Garavano, al vincularlo con el kirchnerismo.





"A ver, (la responsabilidad) ... se le debería adjudicar a todos los operadores del Derecho Penal que apoyaron ese garantismo, que copiaron ese garantismo y que pusieron esos códigos garantistas. Entre los cuales también estaban... de un lado y del otro lado, no es una cuestión política es una cuestión de que un sector importante del Derecho Penal compró ese método garantista que hoy se refleja más fácil en (Eugenio) Zaffaroni, o lo podés denominar (Alejandro) Slokar, su discípulo...".





Sobre su visión del caso, Castrillón indicó: "Yo he considerado siempre en el tema de los delitos sexuales, que la progresividad (de conducta) que tiene el interno dentro de una cárcel de hombres, no me da a mí la posibilidad de seguimiento acerca de cómo será el comportamiento de ese hombre cuando lo pongo en contacto con potenciales víctimas del otro sexo, que es lo que incita a la posibilidad de delinquir".





"Desde esa mirada, de la mirada de ver intramuros el comportamiento de un preso sin mujeres presentes, es totalmente distinto que el comportamiento de uno con mujeres presentes. Con ese tipo de realidad y si además te están advirtiendo, intramuros, que algún problema hay extramuros, seguramente que ese problema se puede llegar a potenciar", remarcó.





Respecto de la reacción generada en ámbitos políticos tras lo ocurrido, Castrillón opinó que hay dos aspectos a considerar. Uno es la mentalidad del juez. "Esto va a cambiar por un tiempo", indicó.





"Ahora también es cierto que las condiciones del régimen de progresividad de la pena... de la salida, de las salidas y demás se pueden fijar claramente en normas jurídicas por parte de los legisladores. Porque forman parte del procedimiento penal. En ese sentido ya venía viéndose la necesidad de un cambio", señaló. "Ese cambio está en el proceso penal que se terminó de implementar hace muy poco en la provincia y en Paraná, y que lleva bastante más tiempo en la costa del Uruguay, y ha tenido problemas en su incipiente marcha...", agregó.













***

Rossi, de licencia









solicitó una licencia médica de 20 días por "depresión" ante las autoridades judiciales entrerrianas. Se conoció ayer que el juez Carlos Rossi, quien le otorgó el 1º de julio de 2016 la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien había sido condenado por dos violaciones,













***

Lara habló del trabajo del Jurado de Enjuiciamiento









El diputado Diego Lara se refirió ayer a las denuncias que recibió el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia contra el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi a raíz de su decisión de otorgar la libertad condicional a Sebastián Wagner, detenido por el asesinato de Micaela García.



"El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia que presido ha recibido varias denuncias por este tema y las va a tratar de inmediato, conforme lo establecen la Constitución provincial y la ley", explicó Lara. Según indicó, su condición de presidente del cuerpo motivó que no se expresara públicamente respecto del accionar del juez, y menos aún que participara del acompañamiento de alguna denuncia, como hicieron otros legisladores provinciales.



"Yo no puedo pronunciarme sobre el fondo del caso ya que en mi carácter de presidente tengo que conservar la mayor neutralidad posible. Lo que debe quedar en claro es que la sociedad entrerriana espera de sus funcionarios judiciales un mayor compromiso con la realidad, para conseguir justicia y con ella mayor seguridad", indicó Lara.



En ese sentido, el legislador garantizó que Rossi gozará de todas las garantías del debido proceso.

"Así como actuamos en la Legislatura en el caso de Chiara Díaz, respetando el derecho de defensa de los magistrados, pero también sancionando los incumplimientos de los jueces, vamos a actuar en este caso. Ningún entrerriano quiere que vuelva a ocurrir nunca más lo que pasó con Micaela", añadió.













***

Cuestionan al fiscal del juicio abreviado









Muchas miradas apuntan al fiscal uruguayense Diego Young, además del juez Carlos Rossi, por haber sido quien acordó en el marco de un juicio abreviado una condena de nueve años para Wagner por dos violaciones, cuando por tratarse de dos hechos graves, absolutamente demostrados y admitidos por el reo, la condena podría haber sido mayor, con un máximo de 15 años por cada hecho .



Young "consensuó con la defensora oficial Alejandrina Herrero solamente nueve años de prisión efectiva, en el juicio abreviado realizado en 2012 en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay", consignó al respecto el sitio uruguayense El miércoles digital, para citar luego a especialistas que indicaron que se podrían haber sumado los dos máximos y la condena podría haber sido 30 años. Según estas opiniones "sin forzar ningún análisis podría haber superado los 20 años: la máxima por un hecho, y un porcentaje por el otro".



Hubo un hecho que exasperó a algunos sectores de la Justicia y de la sociedad uruguayense, que fue ver al fiscal Young en el canal TN decir sobre lo ocurrido: "Esto es gracias a las doctrinas que enseñan en la universidad pública y en la universidad privada, el señor Zaffaroni y toda la banda", en referencia a las posturas garantistas.



En la publicación se le reprocha no solo haber acordado una pena que, aún cumplida de manera completa, hubiera puesto a Wagner en libertad en 2018.



El medio uruguayense agregó: "No fue 'el garantismo de Zaffaroni y la banda' el que dejó libres a todos los acusados por el crimen de Flavia Verónica Schiavo, que sacudió a Concepción del Uruguay en 1999 y permanece impune. Fue Diego Young, en una actuación que fue cuestionada por la propia Corte Suprema en 2006 (...) La única actuación de Young en el caso Flavia fue dejar libres a todos los acusados. Nunca investigó nada. Nunca impulsó ninguna acusación".