Debatirán públicamente en Villaguay la nueva ley de Fitosanitarios

Verseñassi se mostró "crítico" del anteproyecto elaborado por los senadores Ángel Giano y Mario Torres, "y de que no haya sido considerado en Diputados el proyecto del entonces senador Melchiori que tiene media sanción de aprobación en Senador".









El bioquímico denunció que en las iniciativas a tratar, "no está considerado qué pasa con quien en la contigüidad de un territorio que usa venenos, quisiera iniciar un proyecto que necesite de la no proximidad del que envenena" y apuntó como punto "escandaloso" que en los proyectos "no está garantizada la preservación del recurso del agua".









Verseñassi contó que el anteproyecto elaborado por los senadores Giano y Torres desarrolla los objetivos y alcances de la ley, almacenamiento y transporte de los productos fitosanitarios, aplicaciones y aplicadores, fiscalizaciones y controles, y ordena la creación de un "Consejo Provincial Fitosanitario" conformado por representantes del Gobierno de las áreas de Producción, Ambiente Salud , representantes de entidades ambientalistas, de organismos con competencia en la materia, de entidades agropecuarias y de organizaciones de aplicadores, entre otros.