De cada 10 trabajadores solo seis finalizaron sus estudios secundarios

Uno de los datos más llamativos y preocupante es el alto nivel de población que no terminó la instrucción básica obligatoria. En el caso del aglomerado urbano del Gran Paraná, el 30,1% de la Población Económicamente Activa no alcanzó a finalizar los estudios secundarios, que son obligatorios desde la sanción de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, en 2006. En el Gran Concordia la situación es más grave: no finalizó la Secundaria el 42,6% de los mayores, en edad de ser trabajador activo –hasta los 65 años–.