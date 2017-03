Cumplirán 35 años de casados y el festejo tendrá un fin solidario

Mirta Schamme y Raúl Eberhardt cumplirán 35 años de casados el 8 de abril y ese mismo día harán una gran fiesta, con más de 300 invitados. Su deseo es que los acompañen familiares y amigos de toda la vida, para poder rememorar el momento en que unieron sus vidas para formar una familia, luego de cinco años de noviazgo. Pero además se plantearon que la celebración tenga un fin solidario: la lista de regalos incluye exclusivamente elementos que serán donados a los chicos de la sala de Oncohematología del hospital materno infantil San Roque.





Este espacio, ubicado en el segundo piso del nosocomio, cuenta con 11 camas y cuatro camillas para quienes realizan el tratamiento ambulatorio de quimioterapia, y allí atienden a pacientes de 1 a 15 años diagnosticados con cáncer, muchos de los cuales provienen del interior de la provincia. Las necesidades son diversas, y algunos de los obsequios que podrán acercar los concurrentes son termómetros digitales; tensiómetros neonatales, pediátricos y de adultos; juegos de sábanas, toallas, cubiertos, tazas, platos, ropa de cocina para las mamás que preparan los alimentos, entre otras cosas.





"Antes no se nos había dado la oportunidad de festejar alguno de nuestros aniversarios de casados y ahora sí podemos hacerlo, y siempre tuvimos en mente realizar algo con un fin benéfico. A esta altura de la vida no necesitamos regalos para nosotros y a los chicos de los hospitales les faltan muchas cosas", comentó a UNO Raúl, en referencia a la idea de celebrar esta fecha de una manera tan particular.





A su vez, contó que se puso en contacto con la directora del Centro de Salud de Sauce Montrull, Silvia Meroi, que es amiga de la familia, para que hiciera de nexo y que en el hospital San Roque estuvieran al tanto de esta decisión. De esa forma conocieron cuáles son las cosas que más se necesitan en la sala de Oncohematología. "Sé que esto es como tirar un palito al río y no les va a resolver todo lo que hace falta, pero si en algo podemos ayudar, lo haremos", afirmó el esposo, pronto a cumplir 61 años de vida.





En esta iniciativa recalcó que cuentan con el apoyo de sus dos hijos: Jésica, de 28, y Leonardo, de 23. "Ellos nos acompañan y nos ayudan en esto. Se hacen cargo de entregar muchas de las invitaciones, de llamar a quienes están fuera de la provincia, o de mandarles un correo electrónico, ya que no manejo ese tema", indicó. Consultado sobre la respuesta que le dieron sus invitados, señaló: "Todos estuvieron de acuerdo y nos apoyan también, ya que es la primera vez que se hace una celebración con esta característica".





Raúl confió que si bien al principio dudaron en hacer la fiesta por los altos costos que esto significa, hoy están felices de haber seguido adelante: "Decidimos no hacer con tarjeta la festejo sino hacernos cargo nosotros. Somos propietarios de un salón de fiestas en el kilómetro 12 1/2 de la Ruta 18, en el lugar donde vivimos, y contamos con la ayuda de la gente que se ocupa de los servicios", manifestó y agregó: "Siempre nos dedicamos al comercio y hace casi 37 años tenemos una fábrica de chacinados en el Parque Industrial, y por nuestras actividades conocemos a muchísima gente. Además, Mirta y yo somos de afuera y tenemos allegados en los lugares donde crecimos. Son alrededor de 300 invitados y de cualquier manera va a quedar gente afuera porque no da la capacidad del salón. Ojalá pudiéramos sumar a más personas para que nos acompañen en este momento tan especial", concluyó.









***

Un amor que nació en los bailes de campo



Se conocieron hace 40 años en uno de los tradicionales bailes de campo que cortaban la rutina rural en el Departamento Diamante. Mirta Schamme era de Puiggari y tenía 19 años. Raúl Eberhardt vivía en Isletas y tenía 21.

El hombre recordó que en ese entonces los encuentros eran con orquestas que tocaban sobre todo pasodoble o música alemana. "No existía la cumbia como ahora", señaló a UNO y rememoró: "Yo llegué a tener una pista en esos años, cuando los bailes empezaban a las 21.30 o a más tardar a las 22 y se extendían hasta las 4 de la mañana, a lo sumo media hora más. No había DJ ni juegos de luces como ahora. Apenas algún equipito de sonido".

A su vez, comentó que se acuerda de esas reuniones cada vez que va a un almuerzo de los que hacen en algunas escuelas de los pueblos, donde también tocan orquestas en vivo que invitan a la pista a los concurrentes para bailar al son de la música de sus ancestros.

Mirta y Raúl estuvieron cinco años de novios y luego se casaron. La ceremonia fue en la iglesia Sagrado Corazón, de General Ramírez, y el festejo fue en el Centro Empleados de Comercio de esa localidad. Desde muy jóvenes trabajaron, primero en Isletas, la población donde vivieron hasta 1988; y luego se mudaron a Paraná y en la zona del Parque Industrial montaron su fábrica de chacinados, hace casi cuatro décadas atrás. Con el tiempo nacieron sus hijos y la familia se fue a vivir al domicilio actual, en la ruta nacional Nº 18, cerca de Colonia Avellaneda. Construyeron su porvenir colmado de amor y ese sentimiento se extendió al prójimo.









***

Su familia está orgullosa y los acompaña









Leonardo Eberhardt es el hijo menor del matrimonio y en su perfil de Facebook lleva en la portada una foto en la que están su abuela, su hermana y sus padres.

El joven, de 23 años, contó a UNO que está orgulloso de ellos y que toda su familia comparte este sentimiento: "Desde que nos contaron lo que querían hacer enseguida todos dijimos que sí y nos planteamos apoyarlos y ayudarlos en este iniciativa", señaló.

Junto a su hermana mayor, Jésica, van a acompañarlos en esa fecha tan importante y previamente están colaborando en la organización de la gran fiesta que el matrimonio decidió hacer, para celebrar 35 años de unión y de amor. Sin dudas será un día muy especial y más todavía con la iniciativa de que sea la solidaridad la principal invitada.