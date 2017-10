Cuando salir de casa y agarrar la bicicleta se vuelve una rutina en San Salvador

Cambio de hábito





María, una vecina de San Salvador, contó a UNO que ahora usa la bici para todo y le parece una excelente opción para manejarse por la ciudad.





Cada vez más salvadoreños como María han incorporado la bicicleta a sus vidas a través de distintos hábitos como el de ir al trabajo en dos ruedas, llevar a los chicos al colegio, irse de vacaciones con la bicicleta o hasta usarla para hacer esos típicos mandados que se solían hacer caminando.









Bicis en San Salvador (51).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira





Las ventajas de andar en bici son infinitas. No tan sólo es saludable, sino que es más económico, práctico y mejor para el medio ambiente.





"Me gusta disfrutar del viaje, del aire y del sol. Y si bien me cuesta adquirir hábitos en general, esto no me costó por que lo disfruto", explicó María, que no duda en seguir a futuro con este hábito junto a su pequeña que lleva en una sillita atrás de su bici.









Bicis en San Salvador (50).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira













Sobre la bicicleta





Bicicleta, velocípedo, bici y caballo de hierro. Tanto el nombre como la bicicleta en sí han cambiado en los últimos siglos.





La bicicleta (palabra que significa dos ruedas) fue inventada en 1871 por el ingeniero británico James Starley.





Bicis en San Salvador (49).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira









Esta bicicleta, llamada velocípedo, tenía una rueda delantera enorme para llegar más lejos con cada revolución de pedales. Por desgracia, era muy peligrosa y difícil de maniobrar.





Unos años más tarde, en 1885, Starley desarrolló la «bicicleta de seguridad», que es la bicicleta tal como la conocemos hoy en día: simple, rápida y segura.









Bicis en San Salvador (43).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Bicis en San Salvador (44).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Bicis en San Salvador (46).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Bicis en San Salvador (47).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Bicis en San Salvador (48).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira