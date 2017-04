Cristina Fernández llamó al papá de Micaela

Néstor "Yuyo" García confesó en una entrevista radial que su hija Micaela "me puso al teléfono con gente que yo no hubiese soñado y que me dio un saludo cariñoso, como fue el caso de Cristina".





El hombre destacó que charló "casi media hora" con la ex mandataria y que la comunicación fue "el domingo a la noche, cuando yo estaba reunido con gente de la facultad para ver como organizábamos" todo lo inherente a la despedida de los restos de su hija.





"Lo primero que hago es agradecer el saludo y le dije: 'Micaela tenía algunas diferencias con usted, pero la quería mucho. Yo tengo que ser sincero, yo no la quería tanto'. Ahí ella se ríe y nos pusimos los dos al mismo nivel".





Cuando Cristina "larga la carcajada" se generó un clima de confianza, lo que "me dio pie a seguir pinchándola". Por lo que "le digo lo que Néstor (Kirchner) fue para mí, el presidente más grande que tuvo este país y no sé si no será el mejor que va a tener". Ubicándolo "lejos de quien quede segundo, como tirándola abajo".





Pero lejos de generarse una discusión, "ahí fue la parte más rica de la conversación, cuando ella me comenzó a explicar las situaciones políticas cuando Kirchner asumió como presidente y cuando ella asumió" como primera mandataria del país.





Yuyo García aclaró que "la verdad que yo no tengo diferencia ideológica con Cristina, sino tengo diferencia de manejo de la gestión y de abrir el juego", reprochándole de ser una dirigente "que va demasiado al choque". Insistió en que "las diferencias que tengo con ella no son de fondo, sino que son de forma".





Sobre el final de la entrevista, García volvió a destacar a su hija como la dirigente que era y pidió a quienes siguen criticando este aspecto, "que no se sientan mal porque Micaela era eso, una militante política". Invitando a que a todos aquellos que se conmovieron por su caso, "que también la quieran por eso".





En ese marco, volvió a destacar que la despedida en el sepelio estuvo fundamentalmente protagonizada por jóvenes, porque entendieron que era lo que su hija buscaba con su trabajo militante. "Eso le llegó a un montón de pibes", lo cual era sumamente destacable, porque son aquellos "que tienen la posibilidad de hacer cosas por 40 años más".





Por último, aclaró que "se puede hacer política y comprometerse sin necesidad de levantar banderas políticas. Existen mil maneras". Pero teniendo en claro que "los cambios siempre se hacen a través de la política", concluyó.





Fuente: Radio Ciudadana / El Entre Ríos