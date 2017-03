Compre Entrerriano para apoyar la producción local

El secretario de Comercio de la Provincia, Néstor Loggio, se reunió con los directivos del Consejo Provincial del Consumo (Coprocin), encabezados por su titular, Daniel Refatti, con quienes acordó trabajar en conjunto en el desarrollo de la Asociación de Cooperativas Entrerrianas. El objetivo es lograr la conformación de redes de compra en las distintas ciudades con el fin de bajar costos.

El Coprocin es un órgano de consulta y asesoría permanente del Poder Ejecutivo que está representado por el Estado provincial y por 42 instituciones. Se trata de un instituto que surge de la letra de la Ley Nº 9.393, más conocida como Ley de Grandes Superficies Comerciales.

Tanto Loggio como el presidente del Coprocin coincidieron en fomentar el Compre Entrerriano para lograr un mayor desarrollo de los productos de la región: “Estado y pymes productivas, comercio y servicios deben trabajar en conjunto para lograr aún más desarrollo para la provincia. Es nuestra tarea desde la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción fomentar la actividad comercial, por lo que la Dirección General de Comercio Interior, a cargo de Jesús Pérez Mendoza, tendrá la tarea de privilegiar el trabajo entrerriano y su producción”.

Por su parte, Pérez Mendoza dijo: “Destaco sobremanera la importancia que revisten los espacios de articulación entre las actividades públicas y privadas como canal para lograr los mejores resultados en pos del mejoramiento de las condiciones de vida de toda comunidad y, en el caso que nos ocupa, el de nuestra provincia”.

“En el encuentro mantenido con las flamantes autoridades de la asociación, surgidas de la voluntad de los centros comerciales, pudimos intercambiar puntos de vista respecto de la actividad comercial, escuchar un número importante de ideas que nos hicieron llegar y trazar incluso algunas líneas de trabajo a desarrollar en conjunto durante 2017. Desde el Estado podemos plantear las políticas más ambiciosas en cuanto a sus logros, pero necesariamente su éxito estará dado por el grado de participación y compromiso de aquellos a quienes van dirigidas”, añadió.

En ese sentido, consignó que el fortalecimiento de los vínculos, dinámica y actividades de los actores del comercio de cada localidad fue uno de los asuntos abordados, entre muchos otros sobre los cuales se intercambiarán ideas y estrategias previas a las reuniones del Consejo. “Como autoridad de aplicación de los postulados de la ley que da origen al mismo, saludamos este encuentro y deseamos los mayores éxitos en la gestión que inician los representantes de los centros comerciales”, finalizó el funcionario.

Por último, Refatti se comprometió a continuar en constante impulso como así también trabajando mancomunadamente con el Estado provincial a favor de los comerciantes de la provincia. “El haber asumido el compromiso de presidir el Consejo nos hace ver varios puntos a desarrollar dentro de la gestión que nos toca, pero por sobre todo la preocupación de la mayoría de los comerciantes entrerrianos, que es la reactivación de las ventas, con los mejores y mayores beneficios, no solo para ellos, sino también para los consumidores, ya que si no hay consumo no hay ventas y por ende no hay crecimiento”.