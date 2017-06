Comienzan en Entre Ríos y en Santa Fe dos juicios por crímenes de lesa humanidad y prosiguen otros quince

José Darío Mazzaferri acusado de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de ocho víctimas. En la ciudad entrerriana de Paraná, el martes 6 comenzará el juicio que tiene como único imputado al ex oficial de la Policía Federal









En tanto, en la ciudad santafecina de Rosario, el jueves 8, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dará comienzo al juicio denominado Faced III que investiga crímenes de lesa humanidad en el marco de la actuación de 14 ex policías provinciales durante la última dictadura, en perjuicio de 155 víctimas.









En la ciudad mendocina de San Rafael, el lunes 5 continuarán las réplicas en la causa que tiene a 26 imputados, con el ex capitán del Ejército Luis Alberto Stuhldreher, ex intendente de facto de esta ciudad como uno de los acusados.









En Salta, también el lunes, el Tribunal Federal 2 continuará con las audiencias donde están imputados Joaquín Guil y Miguel Gentil por la privación ilegal de la libertad de Marcial Uro, ocurrida entre fines de 1974 y fines de 1975, y posiblemente ese mismo día podría conocerse el veredicto.









En Jujuy, el lunes también continuará el juicio que tiene como imputados a seis ex policías por los delitos de secuestros, torturas y homicidio en la ciudad de jujeña de San Pedro.









En San Juan, el mismo lunes continuará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que tiene a 21 imputados en perjuicio de 205 víctimas, en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército, con quien fuera inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22, Jorge Antonio Olivera, recapturado en enero pasado.









Lesa humanidads (2).jpg Foto UNO/Archivo











En Bahía Banca, el lunes y martes continuarán las audiencias de alegatos en la causa que juzga a 32 ex militares, ex policías de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, y miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de crímenes de lesa humanidad en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.









En Mendoza, el lunes y martes, continuará el "juicio a los jueces" que comenzó en febrero de 2014, con los alegatos de las defensas en la causa que tiene a 34 imputados, entre ellos, los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, acusados por no investigar denuncias de detenciones ilegales, desapariciones, asesinatos y la apropiación de un menor contra más de 200 víctimas.









En Buenos Aires, el martes 6 continuará el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, los tres centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura con cinco imputados y 352 víctimas, con la ampliación de indagatorias.









En Santiago del Estero, el jueves 8 continuarán las audiencias en la megacausa III, que se juzga al ex fiscal federal Santiago Olmedo De Arzuaga y a otros once acusados entre militares, policías y un civil, por delitos de lesa humanidad en la provincia durante la última dictadura.









En tanto, en Buenos Aires, el lunes y el viernes 9, el Tribunal Oral Federal 1 continuará las audiencias en el proceso por delitos cometidos en el ex centro clandestino Automotores Orletti, tras la licencia solicitada por un juez por razones de salud.









En la ciudad de La Plata, el miércoles 7 continuarán las audiencias donde se juzgan hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976, considerados crímenes de lesa humanidad, a dos miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).









En Tucumán, los días jueves y viernes continuarán las audiencias en el juicio de la megacausa del "Operativo Independencia" con 20 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 269 víctimas entre el 5 de febrero de 1975 y hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.









En la capital de Corrientes, el Tribunal Oral Federal de esa provincia continuará con el juicio que investiga la desaparición del estudiante de 17 años Héctor "Pata" Acosta, ocurrida en 1976 que tiene como acusados a un ex oficial de inteligencia del Ejército, un espía civil y un ex oficial de la Policía provincial.









Del mismo modo, en Buenos Aires, el miércoles y el jueves proseguirán las audiencias del juicio que comenzó en 2012 por la "Megacausa ESMA", con los alegatos de la defensa. El tribunal juzga a 59 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en el que están imputados ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los denominados "vuelos de la muerte".









En Chaco, el jueves y el viernes continuará el juicio de la causa conocida como "Caballero II" o "Caballero Residual", en el que se juzga a once ex militares y ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia.









En tanto, en la misma ciudad capital de Mendoza el jueves 8, continuará el proceso denominado "Causas unificadas" por delitos cometidos contra 86 víctimas en centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza Aérea, con 24 acusados, entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez.















Fuente: Télam

Dos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura comenzarán la semana próxima en Entre Ríos y Santa Fe, en tanto continuarán en el resto del país quince procesos orales y públicos.