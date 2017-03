Comerciantes de Concordia piden una audiencia por la suba del agua

Fueron los integrantes del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia quienes emitieron un comunicado con el que informaron haber recibido quejas de sus asociados por incrementos en las boletas de agua y un cambio en la modalidad de cobro por parte del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias Municipal (EDOS). Señalaron además que solicitaron a la comuna que posibilite una instancia de diálogo, en la modalidad de una audiencia pública, para poner en debate el aumento y sus fundamentos.





Desde el Centro de Comercio informaron a UNO una serie de ejemplos que demuestran la preocupación: una boleta que antes llegaba a un negocio con un vencimiento bimestral de 238 pesos, ahora tiene un valor por mes de 315; otra de 162 bimestral, llegó con 157 pesos por mes; y una tercera que antes era bimestral de 1.042 pesos, ahora tiene un costo de 1.837 cada 30 días. Incluso señalaron que llegaron otras más abultadas de hasta 3.000 pesos.





"Hemos recibido por parte de socios de la entidad la inquietud por la modificación del sistema de cobro de Obras Sanitarias, pero además, al cobrar por mes los valores de las boletas representan un aumento de entre un 70% a un 125%. Por lo menos es lo que apreciamos en las facturaciones que nos llegaron. No sabemos si hay montos más elevados, pero son suficiente para decir que detrás de este cambio de sistema se produce un encarecimiento importante del agua", confirmó a UNO José Pérsigo, gerente de la entidad.





Explicó que en Concordia, al igual que en otras ciudades entrerrianas, el monto a pagar por el suministro se determina, principalmente, por los metros cuadrados de los inmuebles y no por el uso del agua. El medidor está muy poco desarrollado en la localidad. "Con lo cual tenemos propiedades donde prácticamente no hay uso de agua, pero por los metros cuadrados se pagan cifras importantes. Hay locales donde no vive nadie con boletas que ahora llegaron con 1.500 pesos por mes", ejemplificó Pércigo.









***

El impacto













El incremento de la tasa, que es notorio –señalaron en el comunicado– y sumado a las excesivas variaciones en los precios de los demás servicios, genera un "gravísimo" impacto.





"Lo que planteamos es un pedido de retrotraer la medida y una suerte de audiencia pública como para ver por dónde cursa esta aplicación y analizar el justificativo que tiene. Creemos que estamos ante otro problema, y es que en Concordia hay un sector que paga y otro que no lo hace. Sabemos que además tenemos un problema de abastecimiento y está saliendo una licitación para la nueva planta de tratamientos con el fin de que el agua llegue a todos los sectores; tenemos en este tema, como comunidad, una deuda muy importante", agregó Pérsigo.





Desde el Centro de Comercio destacaron que según el artículo 18, en la ordenanza de tasas de Concordia, el adicional previsto en su oportunidad destinado al agua sufrió un incremento del 100%, al cobrarse el mismo importe que antes era por bimestre de manera mensual. "Hubo una cuestión con el cambio en la forma de cobrar. Hay un decreto, el Nº 1.364 del 26 de diciembre de 2016, donde se establecen los vencimiento y las contribuciones y por servicio sanitario se estableció que el vencimiento anticipado era bimestral. Con lo cual, en principio, uno cree que lo que cambió fue suscitado por decisión del municipio y Obras Sanitarias", sostuvo Pérsigo, y reafirmó: "Lo que más pedimos es poder sentarnos, donde estén otras entidades en una audiencia porque además de la inquietud de quienes se les cobra por el sistema de los metros cuadrados sin utilizar el agua, hay sumas que son siderales".





Este sector económico de Concordia sostiene que en otras provincias y ciudades del país, aumentos de este tipo tuvieron resoluciones judiciales adversas y han debido retrotraerse a fin de convocar a instancias en donde el Estado debe explicar a la sociedad los motivos de los incrementos.









***

Preocupan las persianas bajas









Lo que preocupa al comercio en Concordia, según las explicaciones de sus referentes, es que además del aumento importante en el agua deben sumar la luz, el gas, las subas impositivas, los aumentos en logística, en combustibles y en alquileres entre otros. "Hay incrementos atados a nivel nacional, pero lo del agua es municipal y las subas son desmedidas, más allá de que haya una necesidad . Los comercios están atrapados y es insostenible; no es casualidad que los comercios estén cerrando por caída de ventas", sostuvo José Pérsigo, gerente del Centro de Comercio.

Si bien agregó que les falta un estudio mucho más pormenorizado, a través de un proyecto que tienen –buscan lograr un Centro Comercial a Cielo Abierto– llevan relevados en un radio, a 750 locales de diferentes tamaños y magnitudes y que no incluye a los que están en galerías o presentan otras modalidades. Esa cantidad de negocios se encuentra en sector de la zona céntrica. Según las mediciones que llevaron adelante, en octubre de 2015 tenían un 6% de locales cerrados; en abril de 2016 ese porcentaje se elevó al 14%, y en enero y febrero se mantuvo.

Se trata de una de las áreas más comerciales de la Capital del citrus y en principio, esos cierres no experimentaron una recuperación al momento.