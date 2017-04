Comenzó la manifestación 1-A en apoyo del Gobierno. La marcha fue convocada por redes sociales y se realiza, según la propia convocatoria, en apoyo al presidente Mauricio Macri y "en defensa de la democracia y las instituciones".





En Paraná un centenar de manifestantes se hicieron presentes cerca de las 18.30 frente a la Catedral. Sin oradores, los manifestantes cantaron el himno y marcharon rodeando la plaza principal de la capital entrerriana. La manifestación se realiza además en otras ciudades del país, como Mar del Plata, La Plata, Rosario, Tucumán, Gualeguaychú, y Córdoba. Carteles en apoyo al Gobierno y el cántico "Sí, se puede" son los protagonistas en todas las concentraciones.

1aparana01.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo



Usuarios de Twitter compartían fotos y videos de la marcha con el hashtag "1AYoVoy", que era hacia las 18 Trending Topic número uno del país.

Durante toda la semana, el Gobierno puso todo su empeño en "despegarse" de la convocatoria, que fue replicada por canales de noticias y de aire. "La de hoy es una marcha autoconvocada a favor de la democracia. No es una marcha organizada por el Gobierno", reiteró hoy el ministro de Interior Rogelio Frigerio.

1aparana0.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo

"Creemos que estas manifestaciones de la gente son válidas si se hacen con responsabilidad, y me parece que hay mucha gente en Argentina que siente la convicción de apoyar, no a un Gobierno en particular, sino al sistema democrático, a nuestras instituciones", agregó.