Clausuraron el Club Social de Paraná por una fiesta clandestina

Personal policial y de la Municipalidad de Paraná clausuró el Club Social de Paraná tras constatar que este jueves a la madrugada se realizó una fiesta sin la debida autorización y en la que hubo "gran cantidad de menores alcoholizados".





Se trata de una clausura preventiva hasta que se envíe la documentación al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná y se impongan sanciones del caso.

Club Social (2).jpeg Foto UNO/Javier Aragón



Según supo UNO el lugar, que está autorizado como rubro gastronómico, se transformó el miércoles por la noche en un baile donde había unas 800 personas, cuando el lugar está habilitado para 200.





La situación fue advertida por la Policía cuando observó gran cantidad de menores de edad alcoholizados en la zona de la peatonal.

club social adentro.jpg



El Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, indicó que en la sede del club ubicado en la Peatonal San Martín, entre España y Urquiza, hubo venta de alcohol a menores, sin restricciones. "Se solicitó la presencia policial, estuvo el Jefe Departamental. Se labró un acta, porque el evento no estaba autorizado", explicó Frank.





Por último el funcionario expresó que "al no contar con la habilitación y que no se mida tampoco la capacidad de este tipo de lugares, porque nunca se midió en capacidad, porque el local está habilitado para otro tipo de cosas, no para la concentración de jóvenes en un evento bailable. Es una irresponsabilidad total".