Chajarí: decomisaron más de siete toneladas de hortalizas

Agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) junto a personal de la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Entre Ríos decomisaron hortalizas frescas durante un operativo de control a vehículos de transporte por carencia de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y de la documentación que avala su origen.





Los productos decomisados carecían de los impresos obligatorios, falta del sello clave de empaque habilitado, y número del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa).





Durante la inspección, personal del Centro Regional Entre Ríos del Senasa, ubicados en el puesto de control fitozoosanitario de la ruta nacional Nº 14, Km 341, a la altura de la ciudad entrerriana de Chajarí, detectó hortalizas frescas sin proceso ni identificación de unidad productiva que avale su procedencia.





De la mercadería confiscada, un total de 380 cajones de morrón verde y tomates redondos, con un peso aproximado de 7.600 kg eran trasladados en un transporte tipo, el cual circulaba de norte a sur proveniente de la ciudad de Santa Lucía, provincia de Corrientes, con destino a la ciudad de San José, Entre Ríos.





Si bien los propietarios de los alimentos en cuestión no tenían documentación que acredite la legalidad de su procedencia, el envío de los productos se encontraba además amparado por documentación comercial apócrifa, de la cual, el CUIT y el domicilio de la razón social emisora eran inexistentes.





Respecto de las hortalizas, la falta de impresos obligatorios constituye la transgresión a las resoluciones ex SAyG N° 297/83, ex SAGyP N° 58/07, ex SAGPyA N° 48/83 y del Senasa N° 637/11. La mercadería quedó interdictada en el puesto de control hasta su destrucción definitiva.





Ante el riesgo para la salud pública que este tipo de situaciones presentan, los agentes del Senasa verifican que los vehículos de transportes de alimentos, hortalizas, cítricos y de ganado que egresen e ingresen a la provincia cumplan con las condiciones higiénicas sanitarias y posean la documentación acorde a la normativa vigente.





Con este tipo de controles, el Senasa protege la salud de los consumidores, resguarda a los productores responsables, salvaguarda la sanidad animal y vegetal y contribuye a preservar el medio ambiente.













***

Más control













En el marco de las políticas de control fiscal y ampliación de la base tributaria, la Administradora Provincial (ATER) informó la detección de un centenar de firmas titulares de extensas superficies rurales, que van de las 3.000 a las 8.000 hectáreas, activas en los impuestos ante AFIP , pero no declarantes de actividades de producción agropecuaria ni arrendamiento de inmuebles en la provincia.





Según se detalló, se hallaron decenas de firmas no inscriptas en el impuesto sobre los ingresos brutos ni en el impuesto Ley Nº 4.035. Más del 70% son de sociedades domiciliadas fuera de la provincia que son titulares de superficies de hasta 8.000 hectáreas. También se cruzan datos con propietarios de máquinas rurales.





El director ejecutivo adjunto, Jorge Otegui, expresó que "los resultados de la investigación son producto del fortalecimiento de las áreas técnicas del organismo provincial, en conjunto con la AFIP y apuntan a cercenar los nichos de evasión y elusión en el sector primario". Dichas extensiones se localizan en la provincia y sus titulares declaran actividad ante la AFIP pero no se tributan en Entre Ríos. De esa manera el organismo expone su plan de lucha contra la evasión en la provincia.