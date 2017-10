Cada dos días alguien quema un contenedor de basura en Paraná

Los otros, lo más simples y plásticos que hay en los barrios rondan los 10.000. Días atrás se quemó uno de los caros en la zona céntrica de la capital provincial. Sabbioni contó que la comuna constató luego que en realidad alguien hizo un asado y decidió no esperar a que las brasas estén apagadas, las juntaron y las tiraron todas juntas y encendidas en el recipiente. "Se sacaron el problema de encima y lógicamente se prendió fuego el contenedor", dijo con indignación. Pero también están aquellos que los encienden sin razón o quienes los prenden fuego para utilizarlos como si fueran barricadas cuando se dan peleas entre familias en algunas zonas, eso también está constatado. "A veces no es por un problema que tienen contra la Municipalidad", destacó Sabbioni y agregó: "Pero también hay que decir que hay gente que los cuida muchísimo porque sabe de la importancia que tienen". Al momento, dijo, la comuna ya entregó 1.200 y les queda unos 300 más por repartir. Después, la comuna guardará una determinada cantidad para reponer para cuando haga falta. "Con los que faltan entregar estaríamos completos y cubriríamos toda la ciudad donde pueden entrar los camiones", dijo.





Hay lugares en donde se pueden poner contenedores, pero el camión no tiene cómo ingresar porque se rompe ante las condiciones de las calles entonces desde la comuna no colocan los recipientes. De todos modos y según el funcionario, en poco tiempo todos los lugares posibles de la capital provincial estarán cubiertos. Los nuevos Desde la Municipalidad informaron además que a la par de la prohibición de la utilización de bolsas no degradables, como la recolección de papeles, plásticos y residuos tecnológicos, existe esta iniciativa de avanzar con los contenedores en los barrios.





La Comuna dispuso la compra de 2.000 recipientes. En los últimos días, las zonas beneficiadas fueron Antonini, La Delfina, Paracao, Mercantil, Leopoldo Lugones y Belgrano. "Estamos cumpliendo lo que dijimos, que es entregar más de 2.000 contenedores, una cantidad suficiente para abarcar todos los barrios. Lo hacemos con el tiempo que nos permite el control porque muchas veces hay que evitar cierto vandalismo de que los roben o los quemen, pero la gente respondió muy bien. Es la última etapa que nos está faltando, después de llevar adelante otros trabajos ambientales. Nos está faltando el reciclaje del caucho que firmaremos en las próximas semanas un convenio con una empresa de Buenos Aires para su tratado, además de reequipar las unidades", expresó el intendente Sergio Varisco. Por otra parte, el jefe comunal anunció, con respecto al convenio firmado con Enersa, que en próximas etapas se colocarán luminarias LED en los barrios. "Es una inversión muy grande de más de 30 millones que empezamos en la zona del Puerto cuando estuvo Tecnópolis.





Cubriremos con LED la ciudad. Esto mejora la calidad de vida y posibilita un mayor ahorro de energía con respecto a las bombillas de sodio y mercurio que tenemos hoy", agregó. Desde la comuna reafirmaron además el pedido de que se cuiden los contenedores. El presidente de la comisión vecinal Antonini, Javier Retamal, contó que en su barrio se asfaltaron nueve cuadras y que se esperan ocho más. "Es una satisfacción muy grande para nosotros el trabajo que se está realizando en nuestro barrio y ahora se suman estos contenedores, que ayudan a la limpieza de nuestros espacios", concluyó.

