Cabrera dijo que es anecdótica la importación de carne de Brasil

"Siempre son participaciones muy chicas respecto del consumo total", minimizó Cabrera durante la 13ª Jornada de la Industria en Paraná.

Consultado por la prensa, el ministro de Producción del gobierno de Mauricio Macri calificó como "una cuestión simbólica" la apertura de "nuevos mercados y en general las relaciones con EE.UU. en términos agrícolas". "Son oportunidades para la Argentina, más que amenazas", afirmó contradiciendo la preocupación de los productores y sindicatos.

Además, rechazó la preocupación de los integrantes de las distintas cadenas de valor de la carne ante posibles problemas sanitarios importados de EE.UU. y Brasil "obviamente Senasa participa", dijo.

Otra mirada

Luego reclamó que la apertura de la economía sea "de modo responsable (...) hay que ver de qué forma se puede realizar la apertura de importaciones para que no perjudique la producción local", remarcó.

El mandatario entrerriano resaltó que "la industria que tiene que ver con la cadena de valor porcina, viene creciendo con mucha fuerza y esfuerzo en la provincia de Entre Ríos, y tiene que tener el reconocimiento de parte de los gobiernos tanto provinciales como nacional".

"No vamos a avalar ninguna medida que perjudique la cadena de valor, lo cual no quiere decir que cerremos nuestra economía al mundo, pero sí abrir de una manera responsable que no obstaculice el desarrollo de una cadena que viene creciendo muy fuerte en la provincia", indicó el mandatario.