Buscan simplificar trámites en el Estado

El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciudadana, presentará nuevas iniciativas para la realización de dos trámites que a la fecha muestran dificultades de accesibilidad y demora en los tiempos de tramitación.

Estos son la consulta de los dictámenes jurídicos y contables de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y la tramitación de la Verificación Física Vehicular de la Policía de Entre Ríos. Esto se realiza luego de haber desarrollado el Portal Único de Trámites de la Provincia. Los nuevos procedimientos permitirán reducir tiempos y alcanzar mayor eficiencia en las prestaciones de los organismos mediante la implementación de herramientas tecnológicas y el rediseño de procesos desarrollados desde un enfoque centrado en el ciudadano.

La secretaria de Modernización del Estado de la Provincia, Lucrecia Escandón, informó: "Con el ministro Mauro Urribarri estamos poniendo el foco del análisis de los trámites al servicio de los ciudadanos. El Portal Único de Trámites fue la primera herramienta que desarrollamos con ese objetivo, conteniendo actualmente información detallada sobre 211 trámites provinciales. En ese camino continuamos trabajando transversalmente con los organismos".

Además detalló: "Junto a la Dirección General de Informática desarrollamos la consulta on line del estado de todos los trámites que realiza la Dirección de Personas Jurídicas y la posibilidad de consulta de los dictámenes jurídicos y contables. Ello implica no solo un salto de calidad del servicio sino también demuestra una voluntad de apertura y transparencia de la gestión, permitiendo a quien realice un trámite en dicha Dirección visualizar de manera on line en qué departamento se encuentra, fechas de movimiento y los dictámenes de los profesionales".

Los nuevos procedimientos serán presentados formalmente la semana entrante para dar a conocer a la ciudadanía y a los colegios profesionales su modalidad de acceso y tramitación, mientras que los trámites estarán disponibles en el sitio digital de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas www.entrerios.gov.ar/personasjuridicas.

En el Portal Único de Trámites www.entrerios.gov.ar/portaldetramites, se encuentra un formulario on line de sugerencias para que el ciudadano realice los aportes que considere necesarios a los fines de mejorar el procedimiento de alguno de los trámites.