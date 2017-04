Bordet y el Chino Navarro coincidieron en buscar la "unidad del peronismo"

Con el objetivo de analizar la realidad política y del justicialismo de cara a las próximas elecciones legislativas, el referente del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, mantuvo un encuentro con el gobernador Gustavo Bordet.





Coincidieron en que "el peronismo tiene que trabajar sobre la posibilidad de construir una unidad que no puede ser consecuencia de un acuerdo de dirigentes", dijo el diputado bonaerense del Peronismo para la Victoria.





"Es imprescindible una unidad que se fortalezca en la participación de afiliados, simpatizantes, ciudadanos que quieran participar en la interna del peronismo en el marco de las PASO, para que se puedan discutir ideas, propuestas, programas, y por supuestos candidatos", esa es "la mejor forma de reconstruir al peronismo", sostuvo tras la reunión que mantuvieron en Buenos Aires.





"Con la participación de nuestro pueblo va a ser más fuerte nuestra propuesta", reiteró Navarro y explicó: "No alcanza el kirchnerismo para ganarle a Macri, no alcanza el peronismo para ganarle a Macri. Se requiere de un frente muy plural, muy diverso, muy multicolor, y en eso coincidimos más allá, por supuesto que no es igual la problemática de Entre Ríos que la de Buenos Aires en términos electorales".





En ese sentido, el diputado de la provincia de Buenos Aires, subrayó que, desde el Movimiento Evita, "tenemos una política de cercanía con el gobernador Bordet que queremos incrementar", trabajando "en común desde el Estado, y desde la Ctep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), y desde lo popular, acciones que tengan que ver con el trabajo, porque lo que saca adelante a una sociedad, a un pueblo es el trabajo. El trabajo es el ordenador social, el trabajo es el que genera dignidad. Y en eso coincidimos plenamente".





"Coincidimos con respecto a las dificultades que existen sobre todo en la industria, el pequeño y mediano productor, los comercios para afrontar una época muy compleja por el ajuste, por el empobrecimiento que está llevando adelante Macri", resaltó Navarro.





En ese plano, afirmó que "lo que pretendemos es que el gobierno escuche. Un presidente tiene que escuchar a su pueblo. En las últimas semanas hubieron marchas. Si las sumamos todas, hubieron dos millones y medio de personas marchando en contra de la política de ajuste".





"Yo le pido a Macri y a sus ministros que escuchen y que estén abiertos a poder cambiar alguna propuesta económica, porque hasta ahora los resultados de la economía es: beneficios muy importantes para grupos económicos, para los grandes empresarios, los sectores más ricos de la sociedad argentina, y para la mayoría del pueblo argentino, jubilados, docentes, clase media, trabajadores, sectores informales, todo penuria, que se sintetiza en ajuste y empobrecimiento", concluyo el dirigente del Movimiento Evita.