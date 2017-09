Bordet a Vidal: "Vamos a defender los recursos que legítimamente le corresponden a Entre Ríos"

"No es justo que el reclamo de la provincia de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano afecte los recursos de otras provincias. Eso llevaría a una situación de quebranto a Entre Ríos porque con esos 3.600 millones que perderíamos se pagan sueldos, se prestan servicios de salud, desarrollo social y obra pública", afirmó el gobernador Gustavo Bordet hoy en San Benito al entregar una ambulancia al centro de salud de esta localidad.





El mandatario, al recordar que hace pocas horas el gobierno llamó a licitación para adquisición de otras 20 ambulancias para las cuales se invertirán 30 millones de pesos con fondos propios, advirtió que si se le quitan fondos a las provincias para dárselos a Buenos Aires, tornaría en una situación prácticamente de quebranto a la provincia.

El gobierno entrerriano, realizará su presentación ante la Corte Suprema de Justicia este jueves, donde dejará asentada su posición sobre el reclamo de la provincia de Buenos Aires.





"Básicamente el contenido podemos sintetizarlo en que el ámbito de resolución de estos conflictos no es el Poder Judicial, no es la Corte Suprema. Entendemos que primero tiene que resolverse desde la política, y en caso que no pueda llegarse a un acuerdo necesario, es el Congreso de la Nación que tiene que establecer la redistribución de los regímenes de coparticipables", manifestó Bordet.





Fundamentó dicha postura al decir que "no se desestima el planteo que puede realizar la provincia de Buenos Aires que probablemente tenga legitimidad. Lo que no es justo es que se haga a costa de los recursos de otras provincias, como el caso de la nuestra que representa 3.600 millones de pesos en el año.





"Hay que generar una rediscusión que contemple el esquema y el régimen de subsidios, porque es cierto que Buenos Aires deja de percibir fondos del conurbano bonaerense, pero también es cierto que esa provincia está ampliamente compensada. Los fondos del conurbano son 50.000 millones y Buenos Aires recibe 70.000 millones de pesos en subsidios al transporte, al gas, a la electricidad. Entre Ríos no recibe esos subsidios. Estas son las cosas que hay que balancear", manifestó.

Acompañado por el intendente de San Benito, Exequiel Donda, el gobernador entregó una ambulancia de media complejidad el móvil a Adrián Nuñez, director del centro de salud Dr. Samuel Margasin. También estuvieron la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el secretario de Salud de la provincia, Mario Imaz; los diputados provinciales Gustavov Zavallo, Ayelén Acosta, Esteban Vittor, Hugo Vázquez, y Diego Lara; y la sub directora ejecutiva del Instituto Becario, Claudia Gieco, entre otras autoridades.

"Era un compromiso que habíamos asumido con la comunidad de San Benito de que puedan contar con una unidad asistencial para el centro de salud que es uno de los más importantes de la provincia debido a la gran cantidad de consultas mensuales que tiene y por la zona de influencia donde trabaja", dijo Bordet.





Indicó que el martes firmó el llamado a licitación para la compra de 22 ambulancias con un presupuesto de 31 millones de pesos que se abonarán con el presupuesto previsto para salud este año. "Con estos cubriremos la demanda de todo el territorio de la provincia", afirmó el gobernador.





Recordó que hace 12 años estuvo en el centro de Salud de San Benito, cuando era ministro de Salud, entregó una ambulancia y "hoy nuevamente estamos aquí cumpliendo con algo que resulta muy importante, sobre todo para los traslados ya que el centro de salud realiza atención primaria y necesita contar con la movilidad necesaria para llegar al hospital de referencia más cercano, como los hospitales San Martín y San Roque de Paraná. Para esto era imprescindible contar con este servicio".

Salto Grande

En la rueda de prensa, el gobernador habló de otros temas de la agenda gubernamental, como la necesidad de provincializar la represa de Salto Grande. "Lo importante es que se debatan estos temas que son de interés para la provincia. Como gobernador me interesa mucho conocer las posiciones y qué es lo que cada legislador va a presentar para la provincia de Entre Ríos, porque en estos tiempos escuchamos que son propuestas nacionales pero acá vamos a elegir propuestas por Entre Ríos."

"Entonces abrir este debate resulta importante porque no podemos seguir pagando la energía más cara que en Capital Federal o en el Conurbano Bonaerense. Estas son las discusiones que tenemos que dar porque hay provincias que tiene regalías mineras, por hidrocarburos, por petróleo o por el fondo del tabaco y nosotros que generamos y producimos la energía no tenemos absolutamente nada, ni siquiera los excedentes".

En ese marco, sostuvo que "no es justo generar la energía en la provincia de Entre Ríos y pagar el doble más caro que un barrio de la Capital Federal".

Agradecimiento

Por otro lado, el intendente de San Benito, Exequiel Donda, manifestó su satisfacción por la entrega la ambulancia. "Contentísimo y desde ya agradecer al gobernador Gustavo Bordet y a la ministra".





Comentó que el mandatario estaba al tanto de la necesidad de contar con este móvil para el centro de Salud. "Sabía que San Benito estaba en la licitación que hoy está en curso. Y que se haya adelantado la posibilidad de contar con la ambulancia a partir del aporte que recibió la provincia, no queda más que agradecer", insistió.